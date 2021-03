Guy Hervier reçoit cette semaine un invité de marque : Bipul Sinha, CEO et cofondateur de Rubrik. Un entretien exceptionnellement réalisé en anglais…

Rubrik est l’un des pionniers de la nouvelle génération de solutions de stockage secondaire qui ne veut plus se limiter à la sauvegarde mais se veut une véritable solution de gestion des données du on-premisses au cloud. L’entreprise a été fondée en 2014 par Bipul Sinha qui en est le CEO et qui est l’invité de la semaine de Guy Hervier.

Bipul Sinha revient sur une année de pandémie et sur comment son entreprise a, elle aussi, dû se transformer pour favoriser le travail à distance de ses équipes. Après la pandémie, l’entreprise adoptera un mode de travail hybride et flexible.

Il revient sur les nouveautés de la version 5.3 de son logiciel de gestion de données Andes. Des nouveautés qui portent sur l’amélioration des performances à l’échelle des Péta-octets, sur l’amélioration de la prise en compte de la diversité des scénarios multicloud hybrides, et enfin sur la gestion des risques de sécurité et de conformité. Cette version propose également aux entreprises de nouvelles défenses face au fléau des ransomwares avec des sauvegardes immuables et propose des fonctionnalités pour mieux comprendre qui accède aux données.

Bipul Sinha décrypte également les différences entre son outil de gestion cloud Andes et sa plateforme SaaS Polaris mais aussi en quoi ces produits sont complémentaires.

Il explique également ce qu’est cette nouvelle génération de solutions de « Data Management » : « le paysage des données a évolué ces 10 à 15 dernières années. Ce qui était autrefois une copie de données conservées comme une sauvegarde à des fins de restauration est devenu un ensemble de données exploitables accompagner des fonctionnalités pour lutter contre les cyberattaques, pour s’assurer de la conformité des données, pour garder la souveraineté de ses données, pour gérer des données réparties à travers de multiples clouds. ». Il ne s’agit plus simplement de faire des sauvegardes mais d’offrir aux entreprises des garanties de récupération en cas de ransomwares de leur offrir une gouvernance de la conformité des données et de leur assurer une grande mobilité des données avec un contrôle total.

Bipul Sinha revient également sur les récentes acquisitions de OpasAI et Igneous Systems. Ces acquisitions permettent à Rubrik d’accélérer sur de nouveaux scénarios d’usage du Data Management comme l’analyse des contenus par l’IA.

    

NB : Vous pouvez utiliser les options du player YouTube pour obtenir une traduction en français sous forme de sous-titrage en temps réel. Cliquez sur l’icône Paramètres et choisissez « Traduire automatiquement » dans le sous-menu « sous-titres »…