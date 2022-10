Microsoft s’apprête à lancer un nouvel outil de nettoyage et optimisation des configurations Windows qui se veut plus sûr et plus simple que CCleaner.

Microsoft a beau sans cesse chercher à optimiser le fonctionnement interne de Windows, le système tend toujours (même si c’est bien moins sensible qu’avant) à perdre en performances après quelques mois ou années d’utilisation, à force d’installer des patchs et d’ajouter ou retirer des applications.

En outre, certains usages (comme les jeux vidéo) peuvent nécessiter des réglages qui vont à l’opposé d’autres usages (comme la bureautique avancée ou des navigations Internet plus sécurisées).

Microsoft a conscience du problème, mais n’a jamais réellement proposé de solutions officielles, laissant ainsi le champ libre à un florilège d’éditeurs qui proposent des outils de nettoyage et d’optimisation réparateurs – à l’instar du célébrissime CCleaner par exemple (racheté par Avast) -, mais dont les effets peuvent parfois se révéler plus dévastateurs que réparateurs.

Ce Week-End, Microsoft a dévoilé une version Bêta d’un tout nouvel utilitaire dénommé Microsoft PC Manager. L’outil se veut pour l’instant minimaliste et n’apporte rien de bien novateur. Mais il est sans aucun doute très simple d’utilisation.

Le logiciel semble avoir été plus particulièrement développé pour le marché Chinois même s’il en existe une version en anglais. C’est en tout cas sur ce marché qu’il est expérimenté en premier. Il reprend certaines fonctionnalités de PC Health Check (outil déjà intégré à Windows) et s’appuie sur Windows Defender pour quelques tests de sécurité. Mais il semble aussi intégrer ses propres algorithmes de suppression d’adwares, spywares et malwares.

Pour l’instant, le logiciel est accessible en Bêta et fonctionne sur Windows 10 et Windows 11 (mais apparemment pas sur toutes les versions Insiders). Microsoft ne semble pas considérer l’outil comme prêt pour un déploiement international puisque l’URL « pcmanager.microsoft.com » mène sur une page en Chinois. Toutefois, un test à plus grande échelle semble proche. Une entrée « Microsoft PC Manager » vient de faire son apparition dans la base Windows Store même si la fiche produit reste pour le moment cachée.

