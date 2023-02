AWS poursuit ses efforts de diversification des instances IaaS en proposant toujours plus de processeurs ARM pour des VM moins consommatrices d’énergie et moins coûteuses. Le Cloud d’Amazon lance cette semaine deux nouvelles familles d’instances ARM animées par le processeur maison Graviton 3.

Même s’il utilise les processeurs d’Intel et AMD ainsi que les GPU et accélérateurs d’IA de NVidia notamment, Amazon produit aussi ses propres processeurs (les Gravitons à architecture ARM) et accélérateurs IA (Inferentia, Trainium) ou réseau (Nitro).

Et plus le temps passe, plus AWS met ses propres technologies en œuvre. Après les premières instances Graviton 3 en 2022 et les annonces de l’AWS Re:Invent 2022, le leader mondial du cloud public annonce deux nouvelles instances Amazon EC2 : les M7g et R7g.

Toutes deux sont animées par la dernière génération de processeurs AWS Graviton 3 ce qui leur permet d’afficher 25% de gain de performance par rapport aux instances M6g et R6g qui se contentaient d’un Graviton 2. Selon AWS, ces deux instances sont simplement les plus efficientes de la plateforme EC2.

Les instances M7g disposent de 1 à 64 vCPU et de 4 à 256 Go de RAM et sont pensées pour une grande variété de workloads : serveurs Web, serveurs applicatifs, serveurs de jeux, etc.

Les instances R7g sont, elles, calibrées pour les workloads particulièrement exigeants en mémoire tels que les bases de données, les caches et bases « in-memory » ou tout ce qui est BI en temps réel.

On notera que ces instances sont aussi déclinées en version ‘metal’, autrement dit Bare Metal, comprenez sans couche de virtualisation (accès direct au hardware).

On notera également que ces instances sont construites sur le système AWS Nitro (apparemment en version 5, Nitro prenant en charge l’hyperviseur et les accélérations réseau) et supportent les volumes chiffrés EBS pour une meilleure protection des données au repos.

À lire également :