Actualité chargée pour AWS cette semaine avec l’annonce de l’acquisition de la messagerie professionnelle Wickr et l’introduction d’un Worklflow Studio pour ses Step Functions.

La division cloud d’Amazon récupère dans son escarcelle la startup Wickr et sa technologie d’échanges de messages sécurisés de bout en bout. Wickr est utilisé par les entreprises mais aussi par les journalistes, agences de presse, les lanceurs d’alerte et même certains services gouvernementaux pour échanger des messages, des fichiers, des vidéos avec une sécurité et une confidentialité maximale.

Dans un billet de blog, les responsables d’AWS expliquent que « le besoin de ce type de communication sécurisée s’accélère. Avec le passage à des environnements de travail hybrides, en partie à cause de la pandémie du COVID-19, les entreprises et les organismes gouvernementaux ont un désir croissant de protéger leurs communications ».

Et puisque l’on parle d’AWS, profitons-en pour relater une autre actualité du leader du cloud. L’hyperscaler ne cesse de lancer de nouveaux services mais aussi de nouveaux outils pour simplifier la prise en main de certaines fonctionnalités. C’est typiquement le cas aujourd’hui avec l’annonce de Workflow Studio pour AWS Step Functions.

AWS Step Functions est un orchestrateur serverless permettant de créer des séquences combinant des functions AWS Lambda et des services AWS. Step Functions permet de créer de véritables applications métiers simplement en assemblant des briques existantes (sur AWS) ou spécifiquement créées à l’aide de l’infrastructure serverless Lambda.

Jusqu’ici, l’enchaînement des séquences « Step Functions » devait être codé dans le langage ASL (Amazon States Language).

Désormais, développeurs et utilisateurs avancés peuvent composer ces séquences en quelques clics à l’aide d’un outil « no-code » très visuel et très convivial : Workflow Studio. Un atout ergonomique essentiel et attendu de longue date. Rappelons en effet que Microsoft propose depuis longtemps un outil similaire avec Azure Logic Apps, l’équivalent très visuel dans le monde Azure des Step Functions d’AWS.