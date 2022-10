Pour aider les entreprises à mieux diffuser et monétiser leurs API, le spécialiste de la gestion et de la sécurisation des API, Axway, lance sa marketplace.

Comment accélérer et mieux monétiser la mise à disposition d’API pour les entreprises qui exposent ainsi leurs services et données à des tiers ? A l’inverse, comme simplifier l’adoption des API proposées par d’autres pour accélérer le développement de ses propres applications et services ?

Pour répondre à ces questions, Axway, l’un des leaders de l’API Management, lance sa propre marketplace d’API, dénommée Axway Amplify Enterprise Marketplace, pour combler le fossé existant entre développeurs et consommateurs externes et internes à l’entreprise.

Aujourd’hui, de nombreuses entreprises souhaitent transformer leurs actifs numériques en véritables produits digitaux via une commercialisation de leurs API. Pour les aider à valoriser leurs API, favoriser leur mise à disposition et les faire connaître, la marketplace d’Axway se présente sous la forme d’un magasin virtuel doté d’un système de monétisation, de supervision et de découverte d’API.

« Avec Amplify Enterprise Marketplace, les entreprises peuvent conditionner, exposer et promouvoir leurs produits digitaux. Elles construisent un magasin virtuel qui permet à leur écosystème d’adopter et de tirer profit de nouveaux services digitaux » explique Vince Padua, Chief Technology and Innovation Officer chez Axway. « Notre Marketplace comble le fossé entre le développement et la consommation d’API. Souvent, les API sont difficiles à comprendre et trouver, elles sont dispersées dans différents systèmes et peu utilisées. Avec Amplify Enterprise Marketplace, il est possible de regrouper les API par type d’usage et fonctionnalité, cela facilite la consommation, aussi bien en interne qu’en externe. »

Selon l’éditeur, Amplify Enterprise Marketplace « est la seule offre sur le marché qui permet actuellement aux entreprises de centraliser tous leurs services d’API, provenant d’équipes, de technologies, de modèles et de fournisseurs différents. En effet, la solution est construite sur des principes universels de gestion des API qui permet aux entreprises de s’affranchir des dépendances technologiques et d’adopter une approche « Open Everything » ».

Plus concrètement, Amplify Enterprise Marketplace regroupe :

– Une fabrique de produits pour créer, documenter et monétiser les API

– Un magasin virtuel pour exposer ces produits afin de faciliter leur identification et leur consommation par les utilisateurs et développeurs internes et externes.

– Une console de gestion pour superviser la performance, l’utilisation et la qualité de tous les produits API, indépendamment du déploiement ou de la technologie.

Sans surprise, ce magasin virtuel d’API repose sur la plateforme APIM Amplify d’Axway. Avec une telle nouveauté, Axway s’ouvre de nouvelles perspectives au delà du marché de l’APIM et enrichit l’écosystème autour de sa plateforme Amplify.

Découvrez en plus sur cette nouveauté, au travers d’une courte vidéo :