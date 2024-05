La jeune pousse française LumApps change de mains et passe sous la houlette du fonds britannique Bridgepoint, qui investit 650 millions de dollars pour en faire un leader mondial des « digital workplaces ».

LumApps est une startup Lyonnaise réputée pour sa plateforme d’expérience employé, souvent décrite comme une « Superapp Intranet ». L’idée étant d’offrir aux collaborateurs un environnement de travail efficace, connecté et productif, qui engage chaque collaborateur. Intégrée à Microsoft 365 et Google Workspace mais aussi à Zoom, Workday ou encore Salesforce, la plateforme LumApps offre une variété de fonctionnalités pour améliorer la communication interne, encourager la collaboration, interconnecter les employés, organiser et gérer les ressources, etc.

Dès 2021, certains voyaient en LumApps une future licorne française. Et si sa plateforme est utilisée par de nombreuses grandes entreprises notamment en France (mais pas que, puisque 40% de ses 700 entreprises clientes sont aux USA), elle a subi la dure concurrence de Microsoft et sa plateforme Viva pour gérer les expériences des employés. L’éditeur a d’ailleurs beaucoup fait évoluer sa solution pour l’inscrire dans la nouvelle tendance des « Digital Workplaces » agrégeant tous les outils métiers qui animent le quotidien de chaque collaborateur.

L’entreprise annonce cette semaine changer de mains. Le fonds Britannique Bridgepoint en annonce l’acquisition pour 650 millions de dollars. L’un des plus gros chèques empochés cette année par une jeune pousse française.

Cette opération stratégique prévoit la sortie des investisseurs existants de LumApps, notamment Goldman Sachs, Eurazeo, Bpifrance et IRIS. Les fondateurs, dont le PDG Sebastien Ricard, ainsi que l’équipe de direction, conserveront une participation dans l’entreprise. La transaction devrait être finalisée en juillet 2024.

Sébastien Ricard, fondateur de LumApps, commente ce rachat en expliquant qu’il s’agit là « d’un symbole fort après nos tours de financement en séries A, B et C, l’acquisition de 4 start-up, et l’atteinte de la rentabilité en 2023. Bridgepoint va nous permettre d’affirmer rapidement notre leadership technologique en poursuivant notre R&D, et en accélérant notre développement en Europe, aux États-Unis et au Japon ».

Bridgepoint veut faire de LumApps un leader mondial des « Digital Workplaces ». La startup vise 80 millions d’euros de chiffre d’affaires cette année et prévoit de recruter 160 à 200 personnes d’ici 2028 pour conserver son avance technologique. De nouvelles acquisitions ne sont pas exclues pour renforcer son offre, notamment dans le domaine de la mobilité. Bridgepoint affiche clairement son ambition de faire de LumApps un leader mondial sur le marché des « digital workplaces », estimé à 9 milliards d’euros et en croissance de 15% par an.

