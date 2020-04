Le spécialiste français de la supervision, Centreon, fait un pari « le télétravail va se généraliser », et un constat « no IT, no business ». Avec pour corollaire que les entreprises et leurs DSI ont besoin plus que jamais d’une supervision rapide et efficace de leurs infrastructures.

Pour répondre à ces demandes, l’éditeur renforce sa plateforme en incluant de nouvelles fonctionnalités autour de la mobilité, de l’AIOps (IA pour les opérations), de l’automatisation et de la modélisation des services.

Pour convaincre ses futurs clients, Centreon offre un accès gratuit pour les 100 premiers équipements pris en charge sur Centreon IT Edition, et une période d’essai d’un mois au-delà et sur Centreon Business Edition. Ces nouveautés s’accompagneront d’une refonte du site internet d’ici la fin de l’année.

Pour diffuser ces nouveautés, Centreon étoffe son réseau de partenaires à l’international avec une approche « Partner First » dont l’objectif est d’accompagner les professionnels de la supervision dans leurs transitions vers un haut niveau d’opérations et la performance pour leurs clients.

Comme le notent les deux CEO de l’entreprise, Julien Mathis et Romain Le Merlus, « la supervision doit passer d’une logique de moyen à une logique de résultats : d’une logique de disponibilité à une logique de performance orientée business ».

Découvrez Centreon en vidéo et en 2 minutes chrono ci-dessous…