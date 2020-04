Afin d’aider les DSI dans leurs tâches de supervision des infrastructures et des applications, l’éditeur Centreon enrichit son offre en intégrant de l’intelligence artificielle basée sur du Machine Learning au coeur de sa nouvelle version 20.04.

Rappelons que Centreon est un éditeur de logiciels de supervision des Systèmes d’Information qui permet continuité de service et excellence opérationnelle. Centrée métiers, la plateforme Centreon est reconnue pour sa capacité à superviser les infrastructures complexes et convergentes modernes, qu’elles soient locales (on-premise), dans le Cloud ou l’Edge. Cette plateforme s’appuie sur un socle en open-source. Avec la version « 20.04 », Centreon entre dans l’ère AIOps (Intelligence Artificielle pour les opérations informatiques).

L’objectif est de fournir aux DevOps un outil moderne capable de gérer efficacement des volumes élevés d’alertes grâce à l’IA. Les modèles de comportement sont corrélés avec les probabilités d’incidents tels qu’établis par le Machine Learning afin de réduire au maximum les temps de réponses et d’interventions. L’architecture cloud développée par Centreon permet d’appliquer nativement les algorithmes de ML à n’importe quelle mesure de supervision ou événement.

L’éditeur teste actuellement la première fonction supportée par cette architecture avec une détection basée sur le couple IA/ML d’anomalies pour accélérer la découverte de modèles inhabituels.

Également introduite avec la version 20.04, une nouvelle console de gestion des événements fait son apparition. Elle est conçue avec l’appui de la communauté des utilisateurs et permet, notamment, d’accélérer les phases de diagnostiques. Centreon a également mis à jour son application mobile, iOS et Android, afin que les collaborateurs en charge aient accès aux informations en 24/7.

Enfin, parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Centreon vient aussi d’être désigné « Champion 2020 » par le pôle Systematic Paris-Région. Ce label distingue chaque année une sélection de PME innovantes, membres actifs du Pôle, qui se démarquent par leur solide croissance. Parmi les critères étudiés : leur potentiel d’innovation, leur croissance régulière, leur développement à l’international et l’ambition de leurs dirigeants. Aujourd’hui, plus de 600 organisations publiques et entreprises internationales de toutes tailles et de tous secteurs font confiance à Centreon, et sa communauté mondiale compte plus de 200 000 utilisateurs.

Centreon est donc l’une des 5 entreprises innovantes de la promotion 2020 des Champions de la Deep Tech du Pôle Systematic Paris-Région en compagnie de AmariSoft, Dataiku, Deveryware et Oxand!

Si vous ne connaissez pas la solution, en voici une courte présentation vidéo en moins de 2 minutes: