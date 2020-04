Dérivée de Nagios mais plus simple et plus rapide à mettre en œuvre, Centreon est une plateforme en open-source de supervision des infrastructures informatiques.

Avec 6000 téléchargements mensuels, Centreon s’affirme comme le numéro 1 de la supervision open source en Europe.

Le téléchargement de la plateforme elle-même est gratuit. Reste la problématique des connecteurs. Jusqu’ici la version open-source n’en proposait que cinq. Les autres sont payants.

Centreon annonce rendre disponible gratuitement 26 connecteurs jugés essentiels durant toute la durée de la pandémie.

Depuis le début de la crise sanitaire et du confinement de la moitié de la population mondiale, certaines infrastructures informatiques et techniques sont mises à rude épreuve. Un exemple, le nœud d’interconnexion DE-CIX (Deutsche Commercial Internet Exchange) de Francfort a établi un nouveau record mondial de débit de données cette semaine : avec plus de 9,1 térabits par seconde, un nouveau plafond a été franchi.

Pour aider les DSI à maintenir voire améliorer leur visibilité sur leur périmètre informatique, Centreon a donc décidé de rendre gratuit 26 connecteurs essentiels en cette période. Ces derniers couvrent la sécurisation des accès réseaux de type VPN (par exemple Cisco, Juniper) ainsi que la téléphonie sur IP (par exemple Cisco et Polycom) et les applications collaboratives par exemple Microsoft Office skype, Teams.

Les instructions de téléchargement et d’implantation de la plateforme Centreon et de ces 26 connecteurs essentiels sont détaillées dans un billet spécial sur le site de l’éditeur.

Pour découvrir Centreon en 2 minutes chrono :