Par nature, le Data Cloud de Cohesity stocke, sécurise et gère l’ensemble des données secondaires des entreprises et vise à les transformer en valeur par sa faculté à les métamorphoser en connaissance et en simplifier l’accès. L’arrivée d’un assistant de recherche dopé à l’IA générative (Gen AI) s’inscrit comme un ajout naturel qui simplifie plus encore l’exploitation de cette richesse informationnelle.

Partout où il y a de la donnée, l’IA a du sens. Une vérité qui n’a bien évidemment pas échappé à Cohesity. L’éditeur lancera officiellement sur sa plateforme « Data Cloud 7 », le 15 mars prochain, sa nouvelle IA « Gaia », présentée comme un assistant de recherche d’entreprise qui combine la puissance conversationnelle des LLM (Large Language Models) génératifs à l’ancrage aux données d’entreprise des technologies RAG.

Grâce à Gaia, les collaborateurs vont aisément pouvoir explorer et analyser les vastes pools de données non structurées hébergées au sein de la plateforme Cohesity en discutant de façon très naturelle avec l’IA.

Gaia apparaît comme un atout moderne pour encore mieux exploiter la valeur des données secondaires (sauvegardes, archivages, etc.) et tirer davantage profit de l’architecture unique de Cohesity, capable d’indexer immédiatement tous types de données (sans avoir à reconstituer les sauvegardes) et de fonctionner comme un data-lake.

« Il est important de comprendre que Cohesity Gaia ne récupère pas des données comme le ferait un moteur de recherche classique : Gaia répond à des questions » explique Greg Statton, bureau du CTO – Data & AI chez Cohesity. « Par exemple, si vous remarquez une augmentation des coûts dans une région, en général, vous recherchez des dizaines de factures, vous les examinez et les comparez, et vous voyez si vous pouvez découvrir la raison de ces augmentations de coûts. La résolution de ce problème peut prendre des heures, des jours, voire des semaines. Avec Cohesity Gaia, il vous suffit de demander : » Pourquoi les coûts ont-ils augmenté dans la région ? « , et Cohesity Gaia extrait les données pertinentes de vos données stockées, les analyse et vous renvoie une réponse à votre question. C’est aussi simple que cela. »

Autre intérêt d’une telle approche, les données sensibles ne quittent pas la plateforme Cohesity qui continue par ailleurs de gouverner les accès aux informations et la sécurité des échanges.

De son côté, Sanjay Poonen, CEO et président de Cohesity, estime que « les entreprises ont très envie d’exploiter la puissance de l’IA générative, mais elles ont dû faire face à plusieurs défis lors de la création de leurs premières solutions Gen AI. Cohesity Gaia simplifie considérablement le processus. Avec notre solution, l’utilisation de l’IA générative pour interroger vos données est pratiquement transparente. Les données sont consolidées, dédupliquées, avec des vues historiques, et accessibles en toute sécurité grâce à des contrôles de sécurité modernes. Cette approche permet d’obtenir rapidement des résultats pertinents sans les inconvénients d’approches plus manuelles et risquées. Cohesity Gaia transforme les données en connaissances en quelques minutes. »

Nul doute que Gaia rencontrera rapidement un vif succès chez les clients de Cohesity.

