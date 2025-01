Imaginé en 2023, présenté en 2024, le projet de suite collaborative souveraine porté par Jamespot, CollabNext, accélère et lance une plateforme en mode Freemium pour permettre aux DSI et autres responsables informatiques de découvrir et tester la solution en toute simplicité.

Le consortium emmené par Jamespot, éditeur français spécialisé dans la collaboration en ligne, franchit une nouvelle étape avec la « phase 2 » de la mise sur le marché de sa suite souveraine CollabNext. Soutenu par l’État dans le cadre du plan France 2030, ce projet réunit plusieurs partenaires technologiques (messagerie, sécurité, hébergement, etc.) afin de proposer une alternative nationale crédible face aux solutions de Microsoft et Google.

Une plateforme multi-services pour le SaaS, l’IaaS et le PaaS

CollabNext intègre dans une même offre, un même package (et non plus un assemblage), des applications de bureautique et de collaboration (visioconférence, messagerie, gestion documentaire, réseau social d’entreprise…), mais également des services cloud (PaaS), du stockage et de l’infrastructure (IaaS), le tout hébergé sur des Clouds « souverains ». Le tout adossé à la Digital Workplace de Jamespot qui fait ici office de colonne vertébrale sur laquelle se greffe les solutions de Alinto (messagerie email), Wallix (cybersécurité), XWiki (Enterprise Wiki), Glowbl (espaces collaboratifs), Datakeen(automatisation du traitement IA des documents), France Labs Datafari (Enterprise Search), Startin’Blox (construction d’Apps autour des données), et les partenaires Artimon, Clever Cloud, et Outscale.

L’offre affirme avoir été conçue pour être en conformité avecle référentiel SecNumCloud 3.2 de l’ANSSI.

Cette approche vise à faciliter la vie des DSI, qui peuvent ainsi souscrire à un guichet unique et bénéficier d’un support centralisé. Elle rend aussi l’offre particulièrement alignée sur les besoins des organisations publiques contraintes par les règles de la stratégie « Cloud au Centre » de l’état.

Un modèle « freemium » pour accélérer l’adoption

Histoire de mettre toutes les chances de son côté mais aussi et surtout d’accélérer une large adoption, le collectif a opté pour une stratégie freemium, permettant aux utilisateurs de tester gratuitement certaines fonctionnalités (partage de fichiers, visioconférences, etc.).

« En quelques clics, les utilisateurs peuvent créer un compte, partager un document ou lancer une visioconférence, et découvrir ainsi toute sa puissance et sa simplicité » explique le consortium.

L’objectif affiché est bien d’inciter un large public à adopter rapidement la plateforme en leur permettant de la tester librement sans frais de départ. Les premières offres payantes démarrent à un tarif mensuel de quelques euros par utilisateur, selon le niveau de fonctionnalités requis.

Une solution « souveraine » et écoresponsable

Argument de la souveraineté numérique en tête, CollabNext met en avant un hébergement sur des infrastructures localisées en France (Outscale, Clever Cloud) et soucieuses de leur empreinte environnementale. Les partenaires du projet affirment ainsi notamment respecter des normes strictes de réduction de l’impact carbone (ISO 50001, ISO 14001, etc.).

Ambitions chiffrées pour 2026

Le consortium souhaite équiper « plusieurs centaines d’organisations » d’ici la fin de l’année 2026. Pour cela, le collectif compte surtout s’appuyer sur un réseau de revendeurs du secteur tels que l’UGAP, le Groupe Logiciel, et Resah.

Les secteurs visés comprennent autant les grandes entreprises que les administrations et opérateurs d’importance vitale, qui cherchent à sécuriser leurs données tout en restant en conformité avec le RGPD. À terme, CollabNext espère consolider la place d’une offre française sur un marché jusqu’ici largement dominé par les multinationales américaines. Un pari audacieux qui n’est certes pas gagné d’avance…

Pour tester gratuitement CollabNext : Découvrir CollabNext

