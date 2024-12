Face à la montée des conflits de haute intensité, la startup parisienne Comand AI mise sur l’intelligence artificielle pour révolutionner le commandement militaire. Soutenue par une seconde levée de fonds en 18 mois, elle entend accélérer la planification et l’analyse des opérations, offrant ainsi un avantage décisif aux armées françaises et alliées.

La startup française Comand AI, fondée en 2023, développe des solutions logicielles d’IA spécifiquement pour le secteur de la Défense, des solutions destinées à améliorer le commandement militaire des armées françaises et de leurs alliés, alors que la perspective de conflits de haute intensité se fait plus pressante.

Basée à Paris, elle vise à révolutionner le commandement des opérations militaires en développant des solutions à base d’Intelligence Artificielle (parmi ses troupes se trouvent des anciens de Palantir et d’OpenAI) afin de renforcer l’efficacité des forces sur le terrain en accélérant la planification des opérations et l’analyse des actions menées.

La suite logicielle Prevail, mise au point par la startup, vise ainsi à fournir aux officiers un outil d’aide à la décision plus réactif et plus performant, notamment lors des opérations en cours. Cette plateforme permet de planifier, conduire et analyser des opérations militaires de manière plus efficace : pour une opération de surveillance par exemple, Comand AI affirme pouvoir réduire le temps de planification par dix, augmentant ainsi la réactivité des forces sur le terrain.

Elle permet aussi d’exploiter plus rapidement et plus efficacement les enseignements tirés des interventions passées. Selon la société, la durée d’analyse et de retour d’expérience serait réduite à quelques jours, là où de tels processus exigeaient auparavant plusieurs semaines.

« La guerre moderne, comme l’a montré le conflit ukrainien, se caractérise par une fréquence toujours plus élevée d’actions à coordonner et contrer dans l’ensemble des domaines de lutte, requérant un changement radical d’approche » explique le cofondateur et CEO de la jeune pousse, Loïc Mougeolle. « L’exemple de l’armée ukrainienne est à ce titre très parlant : elle s’est très vite adaptée en déployant des outils innovants, tel que le “Uber de l’artillerie”, GIS Arta, lui permettant de décupler la réactivité et la précision de ses opérations. Comand AI apporte une rupture de cette nature pour le commandement des opérations de défense. »

En juillet 2023, seulement trois mois après sa création, Comand AI avait réalisé une levée de fonds de 3 millions d’euros auprès de Frst, Kima Ventures, Tiny VC et plusieurs business angels.

Elle annonce cette semaine une nouvelle levée de fonds, menée par Eurazeo, de 8,5 millions d’euros destinée à consolider le positionnement de l’entreprise en tant que fournisseur majeur de technologies de commandement pour les armées de l’OTAN. Elle doit lui permettre de renforcer son équipe et de déployer durablement ses produits dans plusieurs pays.

« Avec cette levée de fonds, Comand AI s’affirme comme un futur leader AI-first du secteur défense. C’est une brique essentielle de la souveraineté européenne qui se crée ici » souligne Thomas Turelier, Directeur d’investissement chez Eurazeo.

