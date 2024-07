Ça bouge dans l’IA même durant l’été. L’éditeur australien Canva annonce l’acquisition de la plateforme Leonardo.AI et de ses IA génératives.

Menacée par des outils comme Adobe Express et Microsoft Designer, la scale-up Canva à l’origine du service d’édition graphique éponyme, annonce la huitième acquisition de sa jeune histoire. Canva propose des outils pour créer des messages graphiques pour les réseaux sociaux, des présentations, des produits promotionnels et des sites web en quelques clics. Canva a réalisé un CA de 2 milliards de dollars en 2023.

L’éditeur annonce l’acquisition de Leonardo.AI, connu pour ses IA de génération d’art, de vidéos, de textures 3D et d’images sans fond (au format PNG). Née en 2022, la startup australienne – qui compte 19 millions d’utilisateurs – avait annoncé il y a peu son propre LLM de génération d’images dénommé Phoenix.

Alors que l’IA devient omniprésente dans les outils graphiques (rappelons que même Windows Paint intègre désormais Copilot et Dall-E et que l’IA Firefly d’Adobe est intégrée à tous les outils de cet éditeur, dont Photoshop et Adobe Express).

Les détails de l’accord n’ont pas été divulgués mais les 120 employés de la jeune pousse et toute son équipe de direction vont rejoindre Canva. Leonardo devrait d’ailleurs continuer d’opérer de façon indépendante tout au moins à court terme.

Ce rachat est très stratégique pour Canva, l’éditeur étant bien conscient qu’il n’y a pas d’avenir dans l’univers de l’édition graphique sans une intégration poussée des IA génératives pour aider à la création, à la retouche, à la publication.

Leonardo est la seconde grosse acquisition de Canva en 2024, alors que l’éditeur s’était déjà offert en début d’année Affinity. Canva avait préalablement acquis Flourish (en 2022), Kaleido (en 2021), Smartmockups (en 2021), Pexels (en 2019), Pixabay (en 2019) et Zeetings (en 2018).

De quoi donner à Canva un peu plus d’impact sur le marché face à l’ogre Adobe…

À lire également :