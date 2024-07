L’outil de design dopé à l’IA générative de Microsoft est enfin en « disponibilité générale » pour tout utilisateur doté d’un compte Microsoft. Considéré comme un concurrent à Canvas et à Adobe Express, Microsoft Designer veut devenir votre outil de création au quotidien.

Disponible en preview depuis de longs mois sur le Web via Microsoft Copilot et à travers Edge, Microsoft Designer débarque officiellement dans l’application Photos de Windows ainsi que dans les principales composantes de la suite Microsoft 365 (ex Office 365) à commencer par Word et PowerPoint.

Designer permet de générer des images à partir d’une description textuelle grâce à l’intégration de l’IA « Dall-E 3 » d’OpenAI puis de créer aisément un posts pour réseaux sociaux, une carte d’invitation, une carte postale et autres créations graphiques en quelques clics.

Designer intègre non seulement l’IA pour créer une image intégralement depuis du texte mais aussi pour réinventer une image existante en lui choisissant un nouveau style, en réinventant le fond de l’image ou simplement en le floutant, en y adjoignant des cadres créatifs, etc.

Les utilisateurs gratuits bénéficient d’une quinzaine de boosts quotidiens pour générer des images avec l’IA alors que les utilisateurs des versions payantes de Copilot (Copilot Pro) bénéficient eux chaque jour d’une centaine de boosts de génération d’images.

Microsoft est accessible depuis le Web via l’URL « designer.microsoft.com », via une app « Microsoft Designer » sur Android et iOS, via une app Windows Store sous Windows.

Designer est aussi intégré à Windows Photos mais pour l’instant uniquement aux Windows Insiders. L’IA permet notamment de supprimer le fond, d’effacer ou déplacer des objets, d’appliquer des filtres, d’ajouter des éléments à une photo et autres fonctions.

Enfin, Designer est aussi intégré à Word et PowerPoint si vous disposez d’un abonnement Copilot Pro.

