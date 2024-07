Miro, spécialiste de la collaboration visuelle, annonce Intelligent Canvas, une nouvelle plateforme visant à optimiser le cycle d’innovation des entreprises. Cette solution s’adresse aux 70 millions d’utilisateurs et 230 000 entreprises clientes de Miro.

Longtemps les entreprises se sont équipées de tableaux blancs pour animer leurs réunions autour d’un canevas à même de centraliser leurs réflexions. Depuis, les tableaux blancs se sont numérisés et les outils de « Digital Whiteboards » se sont intégrés à Teams, Zoom et consorts.

Miro a poussé le concept encore plus loin et a créé dès 2011 une plateforme de collaboration visuelle en mode SaaS offrant un espace de travail numérique et collaboratif pour donner vie aux idées, visions, et brainstorming au sein des équipes avec une approche volontairement très visuelle, créative et collaborative.

Désormais, Miro veut transformer son espace de partage en un canevas « intelligent », bardé d’IA.

Evolution majeure de la plateforme actuelle, Intelligent Canvas – c’est son nom – veut proposer un espace centralisé permettant aux équipes de gérer l’intégralité du processus d’innovation, de la phase de découverte à la livraison. L’intelligence artificielle est omniprésente dans cet espace pour fluidifier les processus de dessin, agencer intelligemment les éléments, assister les utilisateurs. La plateforme intègre en effet une multitude d’agents IA spécialisés, des outils de création assistée et des raccourcis IA pour automatiser certaines tâches.

Au passage, l’expérience utilisateur a été améliorée avec l’introduction d’un nouveau mode diagramme et la notion d’ »Espaces » pour mieux organiser les projets.

Enfin, la plateforme propose des Workflows personnalisables par le biais d’un SDK Canvas permettant de créer des processus sur mesure, des widgets intelligents interactifs et des modèles intelligents préconçus.

« La véritable innovation exige des équipes interfonctionnelles qu’elles se concentrent sur la résolution de problèmes difficiles et complexes. Et celle-ci est souvent bloquée parce qu’elle nécessite beaucoup de travail manuel au travers de nombreuses applications et outils différents », déclare Jeff Chow, CPTO de Miro. « Intelligent Canvas de Miro est conçu pour soutenir les processus d’entreprise bien au-delà de la phase de brainstorming. Il combine l’IA, les workflows composables et une expérience interactive plus intuitive pour augmenter la productivité des équipes. Le canevas proposé par Miro est un espace visuel central où les équipes peuvent se concentrer sur la prise de décisions critiques, ce qui accélère leur capacité à commercialiser de nouveaux produits et services plus rapidement que leurs concurrents. »

