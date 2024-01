Le framework open source de collaboration à travers le Web, le Fluid Framework, évolue et passe en version 2.0 pour étendre ses capacités de gestion de la diversité des sources de données et offrir un accès sécurisé aux données Microsoft 365 et Sharepoint.

En 2020, Microsoft surprenait l’univers du développement en lançant en open source le « Fluid Framework », une bibliothèque pour créer des applications hautement distribuées offrant une expérience collaborative temps réel via le Web. L’idée consistait à la fois à proposer une plateforme universelle pour des expériences collaboratives ultra-réactives et d’éviter aux développeurs d’avoir à créer une telle plomberie en code serveur pour résoudre les défis de synchronisation et de collaboration à travers le Web. Fluid Framework gère en effet toute la complexité de la synchronisation et de la fusion des modifications provenant de plusieurs clients.

La force du Fluid Framework est de ne s’appuyer que sur des technologies Web éprouvées et standardisées, à partir de JavaScript ou TypeScript mais néanmoins d’offrir un socle distribué fiable, très performant, optimisé et open source, donc gratuit

Ce socle sert d’ailleurs de fondation à Microsoft Whiteboard et à l’outil collaboratif méconnu mais bigrement efficient Microsoft Loop. Le Fluid Framework sert aussi de fondation aux composants Loop qui peuvent aisément être intégrés à n’importe quelle application Web pour proposer des mécanismes collaboratifs synchronisés.

Microsoft vient de confirmer son intention de poursuivre ses efforts autour de cette technologie. L’éditeur a lancé la semaine dernière une bêta de la version 2.0 du Fluid Framework.

Cette nouvelle version introduit le support du service « SharedPoint Embedded » afin de permettre une collaboration sécurisée autour de données stockées à l’intérieur du tenant Microsoft 365 des organisations sans avoir à extraire ses données et les sortir de leur tenant protecteur.

Elle inaugure également une nouvelle structure de données distribuée, dénommée SharedTree qui fournit aux développeurs une API simple et intuitive pour travailler avec des données partagées de différents types comme des objets, des tableaux de données ou des cartes. Objectif, permettre l’usage du Fluid Framework et de ses mécanismes de synchronisation temps réel avec une plus grande variété de sources de données sans pour autant complexifier le travail des développeurs.

