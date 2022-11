Pour faire face à une réglementation de plus en plus dense et contraignante mais aussi aux risques croissants de hacking et de ransomwares, Metallic, une division de Commvault, propose une solution d’archivage as-a-service baptisée Metallic File & Object Archive.

Commvault est bien connu pour ses outils dédiés au stockage et disponibles sous forme de logiciels, d’appliances ou de services SaaS. Sa division Metallic lance une nouvelle solution de « données as-a-service ». L’objectif de celle-ci est multiple.

Elle est d’abord destinée à réduire les coûts du stockage en optimisant le cycle de vie des données, notamment en basculant une part des données du support de stockage haute performance sur des supports moins coûteux.

La solution apporte aussi une visibilité accrue sur les données pour améliorer le respect de la réglementation, faciliter la gouvernance et, globalement, réduire les risques. Selon Commvault, Metallic File & Object Archive apporte une vision détaillée des données critiques. Elle exploite entre autres les métadonnées pour faciliter la génération de rapports en cas d’audits, en particulier sur de gros volumes de données non structurées.

Plus globalement, Commvault met en avant les évolutions continuelles des réglementations et le besoin de les respecter pour justifier cette nouvelle solution. Dans cette optique, le communiqué de presse cite Johnny Yu, directeur de recherche chez IDC : « Si l’on observe les chiffres et les budgets consacrés à la conformité et à la protection des données sur le long terme, il est clair que l’augmentation des capacités de stockage haute performance ne résoudra pas le problème ».

Pour en savoir plus sur ce nouveau service d’archivage et gestion de données froides en mode SaaS, voici une courte vidéo de présentation :

