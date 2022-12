L’éditeur de la base de données NoSQL proposera sa solution de Database-as-a-Service (DBaaS) et ses extensions sur AWS.

Couchbase est l’éditeur d’une base de données NoSQL éponyme mais également d’une déclinaison as a service (DBaaS) managée et entièrement automatisée de cette dernière connue sous le nom de Couchbase Capella.

C’est cette déclinaison DBaaS qui reçoit, depuis quelque temps déjà, le plus d’attention de la part de l’éditeur avec notamment ces derniers mois une totale refonte de l’expérience utilisateur et l’intégration d’un nouveau moteur de stockage « ultra-haute densité » justement destinée à réduire les coûts de stockage des bases dans les clouds.

Après des relations un peu tendues entre Couchbase et les hyperscalers, notamment AWS, les choses semblent s’améliorer en 2022. Ainsi, à l’occasion de Re:Invent 2022, l’éditeur annonce un partenariat pluriannuel avec AWS portant bien évidemment sur l’offre DBaaS « Couchbase Capella » mais aussi sur les « Capella App Services ».

L’éditeur Couchbase a porté sa base de données Capella sur AWS et leur partenariat vise à faire pivoter les utilisateurs de Couchbase vers l’offre Capella : « Capella étant entièrement géré et automatisé, les clients peuvent se concentrer sur le développement, l’amélioration de leurs applications, la livraison d’expériences interactives et engageantes ainsi que la réduction des délais de lancement » explique l’éditeur.

On le sait, Couchbase cherche à étendre sa présence dans des secteurs verticaux clés. Pour l’y aider, le partenariat signé avec AWS comporte un volet pour favoriser la disponibilité de la base de données sur les services Edge d’AWS. Une base distribuée comme Couchbase convient particulièrement aux solutions Edge comme AWS WaveLength et AWS Outposts. La synchronisation sécurisée intégrée à Couchbase garantit l’intégrité des données et fait en sorte qu’elles ne soient jamais perdues. Dès lors Couchbase s’intègre parfaitement dans la diversité des topologies possibles avec AWS Edge Services. Les services associés, regroupés sous l’appellation Capella App Services et destinés aux applications mobiles, IoT et edge, seront également accessibles sur AWS.

Pour les deux partenaires, l’objectif est de surfer sur la croissance de la demande de base de données en version cloud. Selon Gartner, « le marché des systèmes de gestion de base de données (SGBD) a connu une forte croissance de 22,3 % en 2021, principalement portée par la plateforme de base de données en cloud en tant que service (dbPaaS), dont la part a atteint près de 50 % du marché global. »

Couchbase a également annoncé cette semaine ses résultats pour le troisième trimestre 2022. L’éditeur annonce un chiffre d’affaires de 38,6 millions de dollars (en hausse de 25% par rapport au même trimestre en 2021) mais continue d’afficher des pertes de 9,6 millions de dollars (données non-GAAP, contre 12,1 millions de dollars il y a un an).

