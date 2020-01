À l’occasion du CES de Las Vegas, Acer a renouvelé sa gamme de PC portables sous Windows 10. Outre le nouveau PC « ConceptD 7 Ezel » à destination des créatifs, Acer a également annoncé ses TravelMate P2 et P6, tous deux animés par des processeurs Intel Core i de 10e génération et conçus pour satisfaire aux standards de solidité de l’armée américaine MIL-STD-810G.

Très classique dans sa conception et son design, le TravelMate P2 se démarque par sa compatibilité Wi-Fi 6, une connectivité 4G SIM et eSIM, et la présence d’un capteur infrarouge pour l’authentification visuelle (reconnaissance faciale) via Windows Hello.

La Webcam frontale est dotée d’une trappe pour assurer la confidentialité même si la machine a été hackée.

Acer annonce une autonomie de 13 heures.

L’appareil est décliné en version 14 pouces et 15 pouces mais le poids n’a pas été communiqué.

Le prix de départ est annoncé à 599€.

Le TravelMate P6 est un appareil bien plus intéressant. S’inscrivant dans la droite ligne du programme « Project Athena » d’Intel, l’appareil ne pèse qu’1,1 Kg malgré son écran 14 pouces et mesure 16 mm d’épaisseur. L’écran est monté sur une charnière offrant une ouverture à 180°. Le TravelMate P6 offre une autonomie de 23 heures et un mode Fast Charge (50% d’autonomie retrouvée, soit plus de 12 heures, en 45 minutes). Sa partie Webcam est certifiée Microsoft Teams et accompagnée de 4 micros pour optimiser la captation de la voix tout en éliminant les sons environnants. Elle est aussi dotée d’un capteur IR pour une authentification faciale Windows Hello. La machine est animée par des processeurs Intel Core i 10e génération, avec 24 Go de RAM, 1 To de SSD et un GPU NVidia GeForce MX250 (sur certains modèles). Le P6 répond aux normes de solidité américaine MIL-STD-810G and 810F.

Le TravelMate P6 sera disponible dès février à partir de 1099 € et sera à découvrir sur IT Partners les 11 et 12 mars prochains.

Acer a également annoncé des versions affinées et modernisées (en Intel Core i 10e génération) de ses convertibles Acer Spin 5 (1,2 Kg avec écran 13,5 pouces narrow bezel sur charnière 360°) et Acer Spin 3 (1,5 Kg avec écran 14 pouces sur charnière 360°).