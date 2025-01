L’entreprise de cybersécurité, spécialiste de la « cyber-exposure » donc de l’exposition aux cyber-risques, a officialisé ce samedi le décès de son charismatique CEO, Amit Yoran, à l’âge de 54 ans.

« C’est avec une profonde tristesse que Tenable Holdings, Inc. annonce le décès de notre président et directeur général, Amit Yoran. Amit nous a quittés de manière inattendue hier. Il luttait contre le cancer. Leader visionnaire et pionnier dans le domaine de la cybersécurité, Amit a consacré sa vie à rendre le monde numérique plus sûr. Son engagement indéfectible envers l’innovation et sa quête incessante d’excellence ont transformé Tenable en un leader mondial de la gestion des expositions. Ses contributions au domaine ont laissé une empreinte indélébile, non seulement sur l’entreprise, mais également sur l’ensemble de la communauté de la cybersécurité ».

C’est par ces mots que Tenable a confirmé le décès de son CEO et Chairman of the Board Amit Yoran, le 3 janvier, des suites d’un cancer fulgurant.

L’homme avait annoncé un congé pour raison médical le 5 décembre 2024.

Le Conseil d’administration avait alors nommé Steve Vintz, directeur financier (CFO), et Mark Thurmond, directeur des opérations (COO), en tant que co-directeurs généraux pour assurer la continuité de l’exécution stratégique et la stabilité de l’entreprise. Ils resteront à la direction de l’entreprise le temps que celle-ci mène sa recherche d’un nouveau CEO et d’un nouveau président du Conseil d’administration.

Amit Yoran était une figure bien connue de l’univers de la cybersécurité. Il avait créé sa première entreprise de sécurité, RipTech, avec ses frères en 1998, vendue en 2002 pour 145 millions de dollars à Symantec.

En 2003, il avait pris la direction de la nouvellement créée « National Cyber Security Division » au sein de l’United States Department of Homeland Security.

En 2006, il avait été nommé CEO de Netwitness avant de prendre en 2014 la présidence de RSA.

Il avait rejoint Tenable en tant que CEO en janvier 2017 et fût le grand architecte de l’introduction en bourse (IP) de l’entreprise en juillet 2018. Sous sa gouvernance, Tenable a lancé en 2022 sa plateforme SaaS de gestion de l’exposition dénommée Tenable One et a notamment acquis Alsid (en 2021), Accurics (en 2021 pour 160 million de dollars), Cymptom (en 2022), Bit Discovery (en 2022), Ermetic (en 2023 pour 240 millions de dollarsà et Eureka (startup spécialisée dans la gestion de la Data Security Posture, acquise en juin 2024).

C’est une importante figure de l’écosystème Cyber qui disparait en ce début d’année. Amit Yoran avait été notre Grand Témoin, interviewé par Guy Hervier en Juin 2023. Nous vous proposons de retrouver cet entretien ci-dessous :

