Démarrez la semaine avec les bonnes informations… InfoNews Hebdo déchiffre en vidéo les temps forts de l’actualité IT de la semaine écoulée. Au menu : HDH, CNIL, CIGREF, Zoomtopia, Cohesity, Apple et télétravail…

Guy Hervier et Jean-François Le Nilias sont une nouvelle fois aux commandes de cette édition d’InfoNews Hebdo pour déchiffrer l’actualité IT de la semaine écoulée.

Une actualité largement dominée par les débats sur la fameuse « Plateforme des Données de Santé » ou « Health Data Hub ». Et ces débats sont très loin d’être terminés d’autant que la CNIL et le Conseil d’État n’ont pas la même analyse de la situation. Selon la première, la fin du Privacy Shield impose un changement urgent d’hébergeur. Selon le second les risques sont très hypothétiques et ne présentent aucun caractère urgent.

L’autre actualité témoigne elle aussi d’un autre débat de société : le télétravail est-il là pour rester ? Selon la dernière étude Xerox, il n’en est rien.

Enfin, la semaine a été aussi marquée par Zoom et sa conférence Zoomtopia, par un étonnant partenariat entre AWS et Cohesity et par, bien sûr, le lancement des iPhone 12, premiers modèles 5G d’Apple.

 

EN BREF CETTE SEMAINE

00:50 Apple lance ses premiers iPhone 5G

Ni 1, ni 2, ni 3, mais 4… Quatre nouveaux iPhone 12 ont été annoncés par Apple cette semaine : iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone Pro Max.

Les Pro et Pro Max héritent d’un troisième objectif (téléobjectif) et d’un scanner LIDAR pour améliorer les photos de nuits.

Tous les appareils se démarquent par deux particularités : ils sont tous compatibles 5G et ils sont tous livrés sans écouteur ni adaptateur secteur pour protéger les marges d’Apple sous un faux prétexte écologique.

03:00 Un partenariat Cohesity et AWS pour une solution DMaaS (Data Management as a Service)

Avec sa plateforme, Cohesity a réinventé la gestion des données secondaires (sauvegardes, archivage, jeux de tests, fichiers utilisateurs) qui constituent 80% du patrimoine data des entreprises en hyperconvergeant toutes ses données normalement gérées par des systèmes différents. La plateforme est désormais disponible sous forme « as a Service » sous AWS pour ceux qui veulent étendre leur infrastructure Cohesity au cloud ou ceux qui veulent bénéficier d’une solution de Data Management dans le cloud.

05:20 Un Zoomtopia riche en annonce

La célèbre solution de visioconférence Zoom faisait son show en ligne avec sa conférence Zoomtopia 2020. Plusieurs nouveautés ont été annoncées dont le chiffrement de bout en bout, l’apparition d’un marketplace « OnZoom » pour commercialiser des conférences et événements, et l’intégration des solutions tierces au cœur du client Zoom avec les Zapps.

07:10 La CNIL demande à l’état de vite changer d’hébergeur pour la PDS… Mais le Conseil d’État ne voit pas d’urgence.

Le Health Data Hub est au cœur de tous les débats. La CNIL estimait que la suppression du Privacy Shield cet été changeait la donne et que l’état devait d’urgence se passer d’hébergeurs étatsuniens. Le juge des référés du Conseil d’État se montre lui bien plus modéré, estimant que les risques sont très hypothétiques et que la situation d’urgence de la pandémie impose de pouvoir disposer de cette plateforme opérationnelle maintenant. Le changement d’hébergeur peut être envisagé, mais sans caractère d’urgence.

09:35 Taxe GAFA : l’échec des négociations

Il n’y aura pas de mesure commune pour taxer les GAFAM au sein des pays de l’OCDE.

La France envisage dès lors de reprendre le prélèvement qu’elle avait voté en 2019 et suspendu en attendant la fin des négociations internationales.

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

11:10 Une étude Xerox prédit la fin du télétravail dans les 12 à 18 mois

Selon l’étude Xerox, 82% des employés auront repris le travail dans les 12 à 18 mois. L’étude montre que la France était et reste le pays le moins bien préparé (des 5 pays analysés) à une transition vers le télétravail.

L’ÉVÉNEMENT À SUIVRE

14:00 NetApp Insight 2020 du 26 au 29 Octobre

L’événement aura bien évidemment lieu en ligne. Et vu les invités (Satya Nadella, CEO de Microsoft – Thomas Kurian, CEO de Google Cloud – Arvind Krishna, CEO d’IBM – Bill Vass, VP d’AWS) on va beaucoup y parler de cloud hybride et de multicloud !

COUP DE CŒUR/COUP DE GUEULE

15:10 Une V2 pour StopCovid

Après l’échec de StopCovid le gouvernement ne désarme pas et lance une nouvelle app de conseils et traçage : Tous Anti-Covid