Docaposte, la filiale numérique du groupe La Poste poursuit ses ambitions dans le domaine de la gestion, de la vérification et de l’authentification des identités et lance une plateforme SaaS complète dénommée ID360.

Seule identité électronique française attestée conforme au niveau de garantie substantiel par l’ANSSI, l’ « Identité Numérique La Poste » est la clé qui simplifie les démarches en ligne et sécurise l’accès à plus de 800 services (Impôts, Assurance Maladie, Assurance retraite, etc.) via La Poste et FranceConnect. Cette solution de preuve d’identité et de connexion universelle a été développée par Docaposte et marquait une volonté forte de s’imposer dans le domaine de la gestion des identités numériques. Le groupe continue d’accélérer sur ce domaine.

Forte de sa qualification eIDAS et de son label « France Cybersécurité », Docaposte annonce le lancement d’une plateforme SaaS, ID360, un service qui se veut très complet, ouvert, centré sur les usages pour aider les entreprises à piloter depuis une même console tous les aspects liés à l’authentification, la vérification et la gestion des identités numériques de leurs clients.

Dans un contexte de forte augmentation des usages numériques, la vérification d’identité à distance est devenue essentielle pour sécuriser et fluidifier les parcours digitaux. Les entreprises sont aujourd’hui en recherche de solutions SaaS simples à mettre en œuvre et qui s’intègrent parfaitement à leurs parcours clients sans en briser la fluidité.

La plateforme ID360 regroupe et intègre l’ensemble des solutions d’identification opérées et hébergées par Docaposte :

– l’Identité numérique La Poste, reconnue par l’ANSSI au niveau substantiel de garantie selon le règlement eIDAS,

– la solution de PVID (Preuve de vérification de l’identité) de Docaposte, actuellement en cours de certification par l’ANSSI,

– les solutions de connectivité universelle en partenariat avec des tiers comme France Connect.

Personnalisable, ID360 propose une console d’administration unique, centrale, permettant de paramétrer les usages et de choisir les moyens d’authentification que l’entreprise souhaite proposer à ses clients et prospects, des plus simples aux plus certifiés.

ID3602 met en avant sa forte intégration dans le design des parcours clients et la fluidité offerte pour permettre au sein d’un même parcours la collecte et le contrôle des documents complémentaires. Une fluidité essentielle pour optimiser la confiance des utilisateurs finaux et faciliter l’enrôlement de nouveaux clients grâce à un parcours fluide et sécurisé. Les documents collectés sont systématiquement conservés au sein d’un dossier de preuves stocké dans un système d’archivage électronique à valeur probatoire.

« ID360 répond à de nouveaux usages comme le déploiement de la télémédecine et la digitalisation du parcours patient qui nécessitent des procédures d’identification pour réduire les risques de fraude identitaire, ou encore les ressources humaines dans le cadre du recrutement d’un nouveau collaborateur ou pour procéder à son authentification tout au long de sa vie de salarié ».