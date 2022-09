Docaposte, filiale numérique de La Poste, accélère sur les services de cybersécurité et cyber-résilience au-delà des problèmes d’archivage et d’identité numérique. Elle s’empare de Boomkr, une startup française spécialisée dans la cyber-sauvegarde.

Brique après brique, acquisition après acquisition, Docaposte s’impose progressivement comme un acteur incontournable de la confiance numérique. Après les acquisitions de Amatix (en 2017), de Softeam Group (en 2019), de CDC Arkhineo (en 2020 autour de l’archivage à vocation probatoire), de Idemia (en janvier 2022 autour de la signature électronique), la filiale numérique du groupe La Poste annonce s’emparer pour un montant non dévoilé d’une jeune pousse de la Cyber-tech française : BoomkR !

Née en 2021 avec la volonté de garantir aux entreprises – notamment aux TPE et PME – une restauration rapide et sécurisée après une cyberattaque, BoomkR est un acteur qui cherche à offrir des solutions basées sur les bonnes pratiques de l’ANSSI et accessibles à toutes les entreprises.

Son offre principale comporte deux appliances : TankR et son petit frère WippR.

TankR est une appliance hautement automatisée qui permet aux entreprises de redémarrer rapidement leur activité suite à une attaque malveillante ou un sinistre grâce à une technologie de cybersauvegardes incorruptibles et d’isolation réseau (technologie Link-Cut). La capacité de l’appliance varie de 2 à 32 To. WippR est très similaire bien que plus accessible et plus compacte et se limite à 4 To d’espace sécurisé.

Une troisième solution, dénommée SnipR permet d’analyser la surface d’attaque d’une entreprise, de manière non intrusive.

Docaposte enrichit ainsi son portfolio de solutions « souveraines », éprouvées et innovantes, autour de la sauvegarde et du redémarrage d’activité accéléré. Elle compte s’appuyer sur les modèles existants de BoomkR et les étendre pour adresser des marchés autres que celui des TPE et PME notamment dans le domaine de l’assurance, de la santé et bien évidemment du secteur public.

BoomkR va ainsi rejoindre la marque Eukles (marque de Docaposte regroupant les offres de sécurisation des données et de dématérialisation documentaire).

