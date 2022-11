L’éditeur américain leader de la signature électronique propose des nouvelles versions de ses offres logicielles. Une série de nouveautés notamment destinées à améliorer encore l’intégration avec Microsoft et notamment avec l’outil d’automatisation des process et workflows, Power Automate.

Les nouvelles versions des solutions de Docusign, DocuSign 2022 Release 3, visent à automatiser et fluidifier les processus d’accord. L’éditeur propose de nouvelles versions de ses offres phares, DocuSign eSignature et DocuSign CLM.

Docusign eSignature Enterprise Pro accueille une nouvelle fonction Elastic Sign : les entreprises vont pouvoir proposer aux utilisateurs de leurs sites web une interface totalement personnalisable et plus instantanée. La signature ne nécessitera qu’un clic, de quoi aisément augmenter le taux de conversion.

L’éditeur a également rationalisé et facilité l’utilisation de ses processus de signature dans les applications Microsoft. Docusign eSignature Power Automate offre désormais la possibilité aux utilisateurs de créer automatiquement une «enveloppe» avec des données pré-remplies et de l’envoyer pour signature. L’ajout de tâches, comme par exemple créer une transaction en fonction d’un changement de statut de cette enveloppe « DocuSign », ne nécessite pas de code grâce à l’intégration avec l’outil d’automatisation des Workflows Power Automate de Microsoft..

Avec eSignature Teams, les utilisateurs peuvent désormais envoyer et signer des accords directement depuis Microsoft Teams. Même logique pour eSignature SharePoint qui permet aux utilisateurs de pré-remplir les champs de signature électronique à partir des listes SharePoint et aussi de remplir les listes de cet outil à partir des enveloppes de signature électronique complétées.

La vérification d’identité DocuSign ID Verification bénéficie de nouvelles méthodes d’identification électronique pour les signataires basés au Royaume-Uni et en France (avec le support du très officiel FranceConnect).

Docusign veut également faciliter les transactions immobilières. Les améliorations apportées à DocuSign eSignature for Real Estate préremplissent les formulaires pour gagner du temps.

Côté interne pour les entreprises, les nouveautés de DocuSign CLM sont destinées à accélérer les processus de révision et d’analyse. La révision des documents DocuSign CLM Essentials bénéficie d’une nouvelle interface plus ergonomique et les utilisateurs souffrant de déficiences visuelles peuvent désormais naviguer à la voix dans l’applciation. L’éditeur a également améliorer les processus de comptes-rendus de DocuSign CLM Essentials en facilitant l’identification des retards. Une démarche similaire pour les contrats est aussi au menu, Docusign facilitant désormais l’identification des éléments tels que la date de résiliation, la date de renouvellement ou encore, la date d’expiration.

