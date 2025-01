Le futur de TikTok aux États-Unis se joue sous haute tension. Entre géants comme Microsoft, start-ups audacieuses et milliardaires imprévisibles, la compétition pour ce réseau social emblématique s’intensifie à vitesse grand V. Et s’annonce déjà comme la grande saga de la Tech de ce début d’année…

Inutile de présenter TikTok, le fameux réseau social de partage de vidéos courtes, lancé par l’entreprise chinoise ByteDance. Après un fulgurant démarrage en Chine, le réseau s’est très rapidement répandu auprès des ados sur les marchés américains et européens avant d’étendre progressivement son audience à un public plus large grâce à son format ludique et à l’implication de créateurs influents.

Mais, depuis 2020, TikTok fait face à des pressions politiques qui remettent en question sa présence aux États-Unis. La première administration Trump avait menacé d’interdire l’application à moins qu’elle ne soit rachetée par une société américaine, évoquant des craintes liées à la sécurité des données. Cet ultimatum avait alors attiré l’attention de grandes firmes, notamment Microsoft et Oracle, toutes deux intéressées par le rachat des activités de TikTok sur le sol américain. Et nombre de rumeurs avaient circulé avant que des accords soient trouvés par ByteDance pour héberger sur les infrastructures Oracle Cloud une partie des activités américaines.

L’administration Biden a cependant poursuivi le combat. En avril 2024, les USA adoptaient une loi exigeant que ByteDance vende ses opérations américaines avant le 19 janvier 2025, faute de quoi l’application serait interdite sur le territoire américain. Le 19 janvier 2025, la Cour suprême des États-Unis a validé cette loi, entraînant le retrait de TikTok des magasins d’applications et la suspension de ses services pour les utilisateurs américains.

Mais, n’étant pas une contradiction près, Donal Trump réouvrait TikTok dès le lendemain, juste après son investiture, offrant une prolongation de 75 jours à ByteDance pour finaliser la vente de ses opérations américaines.

Depuis, les rumeurs ont repris. Dans tous les sens. Et parmi les deux premiers noms évoqués par la Presse américaine, c’est une nouvelle fois Oracle et Microsoft qui sont ressortis.

Et la rumeur a pris un peu plus de corps aujourd’hui. Le président Donald Trump a en effet lui-même confirmé que Microsoft était bien en pourparlers pour acquérir l’application, ajoutant néanmoins que « plusieurs acteurs manifestent un grand intérêt » et qu’il s’attend à « de nombreuses offres. »

Car outre Microsoft, l’application attise aussi l’attention d’autres acquéreurs potentiels, si l’on en croit les rumeurs, notamment la start-up Perplexity AI (qui a suggéré de fusionner avec le réseau social tout en demandant au gouvernement américain de détenir 50% de la nouvelle entité), le milliardaire Frank McCourt, le YouTuber MrBeast (Jimmy Donaldson) et même Elon Musk (malgré le désastre X/Twitter).

Devenu un symbole de la rivalité technologique et commerciale entre la Chine et les États-Unis, TikTok anime le petit monde de la Tech. Reste à voir quelle entreprise remportera l’appel d’offres et sous quelles conditions la plateforme pourra continuer à opérer sur le territoire américain. Et ça ne s’annonce pas simple mais très coûteux !

