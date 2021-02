La SNCF rajeunit ses méthodes de recrutement et déplace ses efforts là où se trouvent, pour partie, ses futurs employés. C’est à dire sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement TikTok.

La campagne avait pour objectif de présenter différents emplois à une jeune audience, tout en respectant les codes et le ton propre à la plateforme de création de vidéos courtes.

Ce sont donc 7 talents qui ont été choisis pour amener dans leur univers 7 métiers de la SNCF tels que : Agent d’Escale, Électricien Haute Tension ou encore Conducteur de Trains.

L’humour et le style de vidéos spécifiques à TikTok ont séduit des influenceurs tels que Maddys_Healthy (882k abonnés) ou bien Olivier Hude (831k abonnés) qui ont contextualisé les métiers du rail. Les créations ont entraîné la discussion sur le réseau social et provoqué des commentaires plutôt enthousiastes de collaborateurs actuels : « J’adore, je fais exactement ce métier que tu décris”, ou futurs : “Je veux devenir conducteur de trains depuis mon plus jeune âge, j’ai 14 ans”.

Des retours qui sont, pour la SNCF, la preuve que l’opération a fait mouche.

Catherine Woronoff-Argaud, Responsable Politique Recrutement, détaille : « Le confinement et l’émergence de TikTok nous a amené à considérer la plateforme comme un vecteur de communication supplémentaire pour faire connaître nos métiers aux nouvelles générations ».