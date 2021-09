Salesforce organise cette semaine sa grande conférence Dreamforce, dans un nouveau format hybride avec une forte animation virtuelle mais également des événements physiques organisés à San Francisco, New York, Londres, Paris… Officiellement acquise en juillet dernier, la solution collaborative Slack vient s’intégrer en transversal dans tous les produits du leader du CRM. La vidéo et l’écologie sont également très présentes.

C’était attendu et ça n’a pas traîné. En rachetant Slack (une opération à près de 28 milliards de dollars annoncée en décembre 2020 et finalisée en juillet 2021), Salesforce avait clairement affiché ses ambitions : « En tant que nouvelle interface pour Salesforce Customer 360, Slack transformera la façon dont les gens communiquent, collaborent et agissent sur les informations client dans Salesforce ».

Slack Everywhere…

Cette vision se concrétise dès à présent. L’éditeur s’est en effet dépêché d’insuffler le hub collaboratif au cœur de toute son offre (Salesforce Commerce, Salesforce Experience, Salesforce Platform, et même au cœur des solutions Tableau, MuleSoft et Quip) en faisant une interface centralisée pour fluidifier les interactions longues avec les clients et les interactions clients croisées entre de multiples services mais aussi pour faciliter la collaboration des équipes dans un univers du travail devenu hybride.

Des clips vidéos sous Slack

Au passage, Slack version Salesforce s’enrichit de nouvelles fonctionnalités. La plus étonnante se nomme « Slack Clips ». L’idée est simple : bien des conversations vidéos pourraient finalement se tenir en asynchrone et ne nécessitent pas de monter une réunion Zoom qui monopolise tout le monde. Slack Clips permet de créer et partager facilement des enregistrements audio-vidéo avec ou sans enregistrements d’écran dans tous les canaux de discussion Slack au moment le plus opportun. « Avec les clips, vous n’avez plus besoin de coordonner les agendas pour trouver un moment où tout le monde est disponible. À présent, vous pouvez simplement enregistrer un clip, puis le partager dans un canal afin que vos collègues le visionnent et y répondent quand ils le souhaitent » explique l’équipe Slack.

De vidéo il en est aussi question avec « Salesforce + » grande attraction de ce Dreamforce même si le service a été annoncé en août. Ce service de streaming vidéo s’inspire des Netflix et autres Disney Plus, pour proposer des formations vidéos, des reportages, des séries, des expériences live, des témoignages d’innovateurs, etc. bref tout ce qui permet d’inspirer les collaborateurs et d’ouvrir de nouvelles formes de connexion et de communication avec les clients.

Salesforce a un bilan carbone neutre

Enfin, Salesforce annonce avoir atteint une étape essentielle dans sa quête pour une entreprise plus écoresponsable. Elle affirme avoir atteint le « zéro émission nette de carbone » et utilise désormais 100 % d’énergie renouvelable pour ses opérations. Une avancée importante pour l’entreprise elle-même mais également pour toutes les entreprises clientes puisque cette posture « Zéro émission carbone » vient positivement impacter l’empreinte numérique de leur supply chain.