Grandstream annonce la compatibilité de ses ATA (Adaptateurs Téléphoniques Analogiques) HT800 et de ses passerelles VoIP GXW4200 Series avec la plateforme Enreach UP.

Grandstream, un leader mondial dans la fabrication de produits VoIP, a annoncé la certification de ses adaptateurs téléphoniques analogiques (ATA) de la série HT800 et de ses passerelles VoIP de la série GXW4200 avec la plateforme Enreach UP d’Enreach for Service Providers. Cette certification permettra aux fournisseurs de services utilisant Enreach UP de déployer ces dispositifs pour créer des solutions VoIP efficaces et rentables.

Les ATA de la série HT800 et les passerelles VoIP de la série GXW4200 de Grandstream sont reconnus pour leur qualité, leur fiabilité et leur facilité de déploiement. La série HT800 facilite l’intégration des téléphones analogiques et autres équipements similaires aux réseaux VoIP, tandis que la série GXW4200 offre la même fonctionnalité pour les déploiements de moyenne à grande envergure.

Dédié aux opérateurs, la plateforme Enreach UP est hautement personnalisable, automatisable, évolutive et « mobile first ». Disponible sur mobile et PC, elle intègre dans une solution convergente à la fois l’UCaaS, le CCaaS et des outils de productivité.

Selon l’éditeur, Enreach UP offre un vaste potentiel de différenciation et permet aux fournisseurs de services et aux utilisateurs finaux de mieux maîtriser leurs offres de communications unifiées. Avec l’ajout des dispositifs de Grandstream à sa liste de périphériques interopérables, Enreach UP offre désormais une gamme plus large et plus flexible de solutions.

«Nous sommes extrêmement heureux d’avoir ajouté les ATA de la série HT800 et les passerelles VoIP de la série GXW4200 de Grandstream à notre liste de dispositifs interopérables. Ces nouvelles certifications de périphériques permettront à nos clients fournisseurs de service d’élargir la gamme et la flexibilité des solutions qu’ils déploient avec la plateforme Enreach UP, ce qui est d’autant plus important que l’abandon du RTC est en cours dans de nombreux pays européens et au-delà », se félicite Bertrand Pourcelot, DG d’Enreach for Service Providers

