C’est un tremblement de terre d’envergure qui vient de secouer le monde de la création multimédia. Signe des temps et d’une IA générative qui rend leurs offres moins indispensables, Getty Images et Shutterstock, deux acteurs majeurs de la banque d’images, annoncent leur fusion dans le but de créer un géant du contenu visuel évalué à environ 3,7 milliards de dollars.

Fondée en 1995, Getty Images est devenue un pilier du marché des images et vidéos libres de droits notamment utilisées pour illustrer les articles de presse et les documents d’entreprise. L’entreprise possède également des marques fortes telles qu’iStock et Unsplash, et collabore avec plus de 576 000 créateurs pour couvrir près de 160 000 événements chaque année.

Lancée en 2003, Shutterstock s’est imposée comme une référence pour la fourniture de contenus visuels (photos, vidéos, illustrations). La plateforme s’appuie sur une vaste communauté de contributeurs et a récemment collaboré avec OpenAI pour intégrer des outils de génération d’images basés sur l’intelligence artificielle.

L’IA justement est devenu le danger numéro 1 de ces entreprises. Les solutions d’IA génératrice d’images comme Dall-E, Adobe Firefly, MiddleJourney, Google Imagen et bien d’autres sont en train de totalement révolutionner les chaînes de création graphique et de production de contenus. Elles obligent les acteurs traditionnels de la fourniture de contenus graphiques à repenser leur business et à intégrer l’IA comme un outil au cœur de leurs offres.

C’est dans ce contexte particulier que Getty Images et Shutterstock annonce leur fusion. Cette opération, qui prévoit notamment un versement en numéraire et un échange d’actions, donnera naissance à une entité unique, baptisée Getty Images, cotée à la Bourse de New York sous le symbole « GETY ». Getty Images étant l’entreprise la plus importante, ses actionnaires détiendront environ 54,7 % de la nouvelle structure, tandis que ceux de Shutterstock en détiendront 45,3 %.

Pourquoi cette fusion est-elle cruciale ?

En regroupant leurs vastes bibliothèques d’images, de vidéos et d’autres contenus, les deux entreprises se positionnent comme la première source de contenu visuel pour les médias, agences de communication et sociétés de production. Cette fusion permettra d’investir davantage dans la création de nouveaux contenus et technologies, profitant ainsi aux clients et aux contributeurs.

Mais il s’agit aussi pour la nouvelle entité de réinventer ce Business à l’ère de l’IA. En unissant leurs forces, Getty Images et Shutterstock pourront mieux négocier des accords de licence pour entraîner les modèles génératifs et, dans le même temps, proposer leurs propres services de création assistée par IA afin de rester pertinentes dans cette nouvelle ère.

La fusion, valorisée à 3,7 milliards de dollars, consolide l’ensemble sur le plan économique et offre une assise financière solide. Les investissements communs dans la R&D, le développement de produits et l’amélioration de l’expérience client donneront à la nouvelle entité une position dominante pour innover et capter de nouvelles parts de marché. Avec, au final, l’espoir qu’en combinant ainsi ces deux plateformes incontournables pour créer un leader mondial du contenu visuel, cette nouvelle entité sera bien mieux armée face aux bouleversements technologiques que représente l’essor de l’IA.

