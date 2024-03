Quels sont les vrais cas d’usage pratiques de l’informatique quantique ? La question reste théorique en l’absence de machines capables de réellement démontrer la supériorité de l’ordinateur quantique. Mais la question mérite d’être posée et Google la pose aux innovateurs sous la forme d’un concours doté de 5 millions de dollars de prix !

« Bien qu’il y ait de nombreuses raisons d’être optimiste sur le potentiel de l’informatique quantique, nous sommes encore quelque peu dans le noir quant à la manière, au moment et aux problèmes du monde réel pour lesquels cette technologie s’avérera la plus transformatrice. Nous espérons que le lancement de ce prix contribuera à éclaircir ces questions, en incitant la communauté à progresser et à anticiper de manière plus approfondie l’impact positif de l’informatique quantique sur la société. »

C’est ainsi que Google a lancé dans un billet de Blog sa nouvelle initiative destinée à attirer toujours plus d’attention et surtout d’innovateurs sur le potentiel de l’informatique quantique et ses applications concrètes.

Le concours XPRIZE Quantum Applications, organisé par Google en collaboration avec le Geneva Science and Diplomacy Anticipator (GESDA) et XPRIZE vise à mettre en exergue sur 3 ans des projets très pratiques d’applications quantiques. Des projets aussi bien destinés aux imparfaites machines actuelles NISQ (Noisy Intermediate Scale Quantum) – qui ne sont d’ailleurs encore que naissantes – qu’à des machines encore très théoriques d’une informatique quantique tolérante aux erreurs.

Les équipes en compétition doivent véritablement développer de nouvelles applications pour les ordinateurs quantiques. Différents types de contribution sont acceptés. Cela peut-être un nouvel algorithme quantique à même de résoudre toute une catégorie de problèmes difficilement accessibles aux ordinateurs classiques. Cela peut être une nouvelle application quantique ou hybride exploitant des algorithmes quantiques existant pour résoudre des défis impossibles à relever aujourd’hui. Cela peut être un ensemble de travaux de R&D qui réduisent de manière significative les ressources nécessaires à un ordinateur quantique pour atteindre l’avantage quantique à partir d’algorithme quantique théorique déjà connu.

Vingt finalistes se partageront un prix d’un million de dollars et accéderont à la finale. Ces derniers devront alors fournir des spécifications techniques et prouver que l’informatique quantique est plus rapide ou plus précise que les solutions informatiques traditionnelles. Les grands gagnants se partageront 3 millions de dollars, tandis que les seconds se partageront un autre prix d’un million de dollars.

Bien qu’elle soit très loin d’être la seule (on pense à IBM, IonQ, Quantinuum, mais aussi aux Français Pasqal, Quandela, Alice&Bob), la firme Google a investi des millions de dollars via sa R&D dans l’informatique quantique. Mais la grande question du « quoi en faire concrètement ? » demeure en quête de réponses pratiques et concrètes. En l’absence de machines suffisamment fiables pour offrir des milliers de Qubits avec des temps de cohésion suffisant pour réaliser des calculs importants, la plupart des recherches applicatives concernent des problèmes abstraits et des algorithmes théoriques plutôt que des scénarios réels. La technologie promet d’accélérer le développement de médicaments, de révéler des secrets sur la matière noire, d’aider à résoudre les mystères les plus fondamentaux de l’univers et de sauver l’humanité des dérèglements climatiques. Encore faut-il avoir des applications concrètes pour agir.

<

À lire également :