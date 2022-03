L’application de communication multimédia phare de l’univers Google Android va prochainement bénéficier d’importantes améliorations pour notamment mieux isoler les messages personnels des messages professionnels.

L’application Messages est sans doute l’une des applications les plus utilisées de l’univers Android. C’est à travers elles que les utilisateurs s’échangent SMS, MMS et autres messages multimédias via le standard RCS (Rich Communication Service).

Celle-ci n’avait pas évolué de façon majeure ces dernières années. Mais Google a décidé de s’intéresser de nouveau à cette application centrale à la lumière des usages hybrides qui ont émergé après deux ans de pandémie, de confinements et de télétravail. L’éditeur annonce l’arrivée prochaine d’une mise à jour importante.

Google Messages est l’équivalent Android de la non moins célèbre app iMessage de l’univers iPhone. Ces deux apps sont d’ailleurs tellement ancrées au cœur de leurs systèmes respectifs qu’elles présentent des incompatibilités que la nouvelle version devrait en partie corriger. Ainsi les échanges entre utilisateurs Android et utilisateurs iPhone devraient être désormais bien plus transparents avec une meilleure compatibilité des émojis et des photos et vidéos qui n’apparaîtront plus floutées grâce à une intégration renforcée de Messages avec Google Photos. Cette intégration permettra en effet de conserver la haute définition des clichés.

Cette interaction améliorée ne fonctionnera cependant vraiment mieux que dans le sens iPhone vers Android. Pour qu’elle soit optimale dans les deux sens, il faudrait qu’Apple s’aligne sur le standard RCS, ce que Google encourage vivement la firme à la pomme de faire.

Mais l’amélioration la plus importante est ailleurs : Messages va enfin tenir compte de la dualité des usages personnels et professionnels de nos smartphones. Ainsi, la nouvelle version de Messages proposera une nouvelle organisation avec trois vues possibles : Tous, Personnels, Professionnels. Vous pourrez ainsi d’un clic mieux séparé vie privée et vie professionnelle lors de vos échanges.

Outre ces deux améliorations phares, d’autres nouveautés ergonomiques vont faire leur apparition comme de nouveaux émojis animés, des notifications vous rappelant de répondre à des messages que vous auriez manqué, des rappels à souhaiter des joyeux anniversaires, etc.

