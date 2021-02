AIX 7.3 débarquera en 2021, presque six ans après la dernière évolution notable de son Unix pour Power Systems.

Né en 1986, AIX est le système d’exploitation UNIX officiel d’IBM (dérivant d’Unix System V r2) lancé à l’origine sur les micro-ordinateurs IBM PS/2 et les mainframes System/370.

Entre 1986 et 2002, le système va connaître de nombreuses évolutions passant très progressivement de la version 2 à la version 5.2 et suivant notamment les évolutions des processeurs IBM Power. En 2004, à l’occasion de la sortie des Power6, IBM introduit AIX 5.3 avec sa prise en charge du simultaneous multi threading (SMT) et du micro-partitionnement.

Il faudra ensuite attendre 2007 pour voir apparaître une évolution majeure « 6.1 » suivie d’une « 7.1 » en 2010. L’arrivée des Power8 encourage IBM à introduire la dernière version en date « AIX 7.2 » en octobre 2015.

Depuis, rien de neuf… Un quasi-silence de plus de 5 ans avant de voir IBM annoncer cette semaine un « AIX 7.3 » auquel personne ne croyait vraiment.

« IBM prévoit d’apporter de nouvelles capacités et des améliorations à AIX avec une nouvelle version, AIX 7.3, conçue pour aider les entreprises à effectuer leur migration vers le cloud hybride. Cette version est destinée à fournir de nouvelles technologies avec des capacités stratégiques améliorées pour permettre un environnement informatique résilient, sécurisé et hautement disponible, avec des capacités de gestion modernisées pour gérer efficacement et uniformément les clouds hybrides d’entreprise ». C’est par ces quelques lignes glissées dans un document « Statement of Direction » (déniché par The Register) publié par IBM Asia Pacific que la nouvelle a été rendue publique.

Aucun détail technique n’a véritablement été dévoilé mais l’annonce est clairement marquée du leitmotiv actuel d’IBM : tout pour le cloud hybride ! Une stratégie poussée par le nouveau CEO de Big Blue, Arvind Krishna, et qui reposait jusqu’ici essentiellement sur IBM Cloud et plus encore sur Red Hat (fondation des solutions IBM Cloud Paks). Apparemment, la vision hybride d’IBM veut s’étendre aussi à son historique de mainframes et de serveurs à base de processeurs IBM Power.

IBM n’a pas non plus donné de date de disponibilité se contentant d’un laconique et imprécis « dans le courant de l’année 2021 ».