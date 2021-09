Même si IBM a revendu sa division serveur x86 à Lenovo, le constructeur n’abandonne pas pour autant l’univers des serveurs et continue de soutenir son architecture Power. Big Blue a ainsi annoncé cette semaine le lancement d’une nouvelle génération d’IBM Power Servers, bien évidemment estampillés « hybrid cloud » comme tout ce que fait désormais l’entreprise.

Le nouveau IBM Power E1080, qui succède au Power E980 est le premier élément d’une nouvelle gamme s’appuyant sur la nouvelle génération de processeurs IBM Power10 gravés en 7nm.

Selon Dylan Boday, VP of Product Management for AI and Hybrid Cloud chez IBM « l’E1080 est le premier système d’IBM élaboré à partir du silicium pour les environnements de Cloud hybride, un système conçu sur mesure pour servir de base à notre vision d’une expérience de Cloud hybride dynamique, sécurisée et évolutive simplement. »

Selon IBM, l’E1080 offre 50% de performances et évolutivité en plus par rapport à son prédécesseur E98. Côté IA, le Power10 procure 4 accélérateurs mathématiques matriciels par cœur ce qui engendrerait des performances d’inférence multipliée par 5 (par rapport au E980).

Mais les gains de performances sont sensibles sur une grande variété de workloads. Selon IBM, son E1080 fait tomber les records sur SAP notamment : « En s’appuyant sur le benchmark SAP Application Performance Standard values, qui mesure les performances des principales applications SAP, l’IBM Power E1080 a établi un record pour un système à 8 sockets, en atteignant plus de 174 000 2-tier benchmark users, soit 40 % de plus que la plateforme x86 la plus proche ».

Autre exemple donné par Big Blue, un client du groupe aurait prévu de consolider une base de données transactionnelle standard de l’industrie s’exécutant sur 126 serveurs x86 sur deux serveurs IBM Power E1080. Cette projection se traduirait par une réduction de 80 % de la consommation d’énergie des serveurs et une réduction de 70 % des licences logicielles par cœur pour le client.

Le Power E1080 s’inscrit dans la stratégie cloud hybride d’IBM et inaugure une approche « à la consommation » inspirée des pratiques du cloud. Ainsi, grâce à l’offre Power Private Cloud for Dynamic Capacity, l’IBM Power E1080 sait évoluer instantanément : les utilisateurs peuvent augmenter ou diminuer la quantité des processeurs inutilisés selon leurs besoins et ne payer que pour les ressources supplémentaires utilisées. Une flexibilité qui s’étend jusqu’au système d’exploitation : l’IBM Power E1080 est le premier système en local à prendre en charge la facturation à la minute pour Red Hat Enterprise Linux et Red Hat OpenShift !

« En tant que base architecturale pour la facturation des déploiements sur site, Red Hat Enterprise Linux et Red Hat OpenShift, IBM Power offrira l’évolutivité et la flexibilité nécessaires pour aider les clients à tirer parti des avantages du Cloud hybride ouvert, » explique Stefanie Chiras, senior vice president, Platforms Business Group, Red Hat.