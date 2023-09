Microsoft Dynamics, Salesforce, ServiceNow… Trois écosystèmes sur lesquels l’ESN Inetum est déjà bien implantée, mais surtout trois marchés où les demandes d’accompagnement sont fortes. D’où l’annonce cette semaine de l’acquisition de trois cabinets français d’expertise sur ces plateformes.

Elue « meilleure entreprise européenne » par Numeum et KPMG en 2021, l’ESN Inetum (ex GFI Informatique) a connu une année 2022 compliquée avec un changement d’actionnaires (le fonds américain Bain Capital a pris le contrôle et rapidement imposer une forte rentabilité), des bouleversements dans sa direction, et quelques changements de caps inhérents.

En cette fin d’année 2023, l’ESN sort son portefeuille pour acquérir trois jeunes pousses françaises et leurs 800 experts dans un marché où les talents sont toujours aussi rares. De quoi assoir sa croissance et sa volonté d’accompagner toujours plus d’entreprises dans la transformation de leurs processus numériques.

Inetum annonce en effet cette semaine l’acquisition de :

– 47QUAI, une entreprise française spécialisée dans le conseil et les services relatifs à la suite de solutions Salesforce, couvrant des domaines tels que les ventes, le service client, le marketing et les expériences utilisateur. Son acquisition par Inetum renforce la Salesforce Global Practice de cette dernière, qui est déjà un Summit Partner (le niveau de partenariat le plus élevé chez Salesforce).

– VISEO Dynamics, division dédiée aux logiciels Microsoft Dynamics de la société Viseo, rejoint Inetum pour renforcer le département de l’ESN dédié à ces solutions. Inetum est partenaire Microsoft depuis plus de 20 ans. Cette acquisition va permettre à l’ESN de renforcer son offre de services autour de l’ERP et du CRM Dynamics et de la plateforme cloud Dynamics 365.

– Proceed, un intégrateur français spécialisé dans la plateforme de gestion des services IT ServiceNow, offre une gamme de solutions diversifiées, incluant ITSM, ITOM, CSM et des solutions RH, démontrant ainsi une polyvalence pour aborder différentes problématiques organisationnelles. Inetum, en tant que partenaire Elite de ServiceNow, consolide ainsi sa position après avoir acquis en 2022 un autre spécialiste de ServiceNow, la startup Bulgare Do IT Wise.

