Appvizer publie sous forme d’infographie son baromètre 2020 du marché des logiciels et de la transformation numérique des entreprises… Avec quelques chiffres clés à garder à l’esprit…

Appvizer est un comparateur de logiciels professionnels. Le site utilise les recherches de ses visiteurs pour mesurer l’appétence des entreprises européennes pour telle ou telle technologie, tel ou tel domaine, et en profite pour dessiner un baromètre de la transformation numérique.

Comme le montre l’édition 2020, la digitalisation des outils se poursuit et s’étend à tous les domaines : si CRM, Marketing, et comptabilité ont perdu des places (ce qui est logique puisque ces outils sont désormais bien ancrés dans le paysage informatique des entreprises), de nouveaux domaines sont en pleine croissance comme l’organisation des processus, les outils RH et bien évidemment les outils de communication.

En effet les recherches et demandes autour des outils de visioconférence et de messagerie ont explosé : une croissance de 46% portée bien évidemment par les confinements liés à la crise pandémique.

S’appuyant sur les données du Syntec Numérique, d’IDC et de FranceNum, Appvizer rappelle que les TPE sont aujourd’hui très en retard dans la transformation numérique de leur Business. Seulement 33% des TPE ont engagé une démarche de transformation digitale là où 70% des ETI ont entamé une telle démarche.

Côté des éditeurs de logiciels, on retiendra que près de 80% des éditeurs proposent désormais leurs logiciels sous forme de services SaaS.