Au sommaire de votre nouvel épisode d’InfoNews Hebdo : le RGPD a 5 ans, OnlyOffice passe en 8.1, Microsoft impose OneDrive, VMware évolue, Atos un peu plus dans la tourmente, la commission européenne a Apple et Microsoft dans le collimateur avec des amendes records en vue…

Bienvenue dans ce nouveau numéro d’InfoNews Hebdo, votre rendez-vous du vendredi avec Guy Hervier et Jean-François Le Nilias pour décrypter l’actualité IT de la semaine. Et quelle semaine ! Entre mises à jour logicielles, rebondissements économiques et sanctions européennes, l’actualité a été on ne peut plus mouvementée cette semaine.

Commençons par OnlyOffice, la suite bureautique open source qui fait de l’ombre aux géants du secteur. Sa version 8.1 vient de sortir avec une trentaine de nouveautés et plus de 300 corrections de bugs. Au menu : amélioration de l’édition PDF, renforcement de la sécurité et optimisation de la collaboration. Un bon cru pour cette alternative européenne née en Estonie en 2009.

Du côté de Redmond, Microsoft semble retomber dans ses travers. Sous prétexte de sécurité, Windows 11 pousse subtilement OneDrive comme option de sauvegarde par défaut. Un choix qui ne manque pas de rappeler l’époque où Internet Explorer était imposé aux utilisateurs. Comme tous les anglo-saxons, l’éditeur considère le bundle comme une bonne pratique. L’Europe comme une pratique déloyale.

VMware, toujours au cœur de l’actualité depuis son rachat par Broadcom, actualise ses offres phares. Les nouvelles versions de VMware Cloud Foundation et vSphere Foundation apportent des améliorations notables, comme le « live patching » pour faciliter les mises à jour. Plus surprenant, Tanzu, l’offre Kubernetes de VMware, se détache de vSphere. Un recentrage stratégique à surveiller de près.

La saga Atos connaît un nouveau rebondissement. David Layani et ses partenaires de OnePoint jettent l’éponge, invoquant un besoin de financement supérieur aux prévisions et la hausse des taux d’intérêt. Un coup dur pour le fleuron français de l’IT, qui se retrouve à la case départ. Kretinsky pourrait-il revenir dans la course ?

Bruxelles frappe à nouveau. Apple et Microsoft sont dans le viseur de la Commission européenne pour pratiques anticoncurrentielles, concernant respectivement l’App Store et Teams. Les amendes potentielles pourraient atteindre des sommets, jusqu’à 10% du chiffre d’affaires mondial. Mais ces sanctions seront-elles vraiment efficaces à long terme ?

Notre dossier de la semaine se penche sur le bilan du RGPD, 5 ans après son entrée en vigueur. Avec 2200 sanctions pour un total de 4,5 milliards d’euros, le règlement a fait ses preuves. Mais les disparités entre pays sont flagrantes, la France préférant peu d’amendes mais lourdes, quand d’autres multiplient les sanctions légères. Et quand on sait que Meta et TikTok représentent 90% du montant des amendes en 2023, on peut s’interroger sur l’efficacité réelle face aux géants du numérique.

Enfin, impossible d’ignorer l’approche des JO 2024, un évènement planétaire qui met surtout les RSSI français sous pression. La cybersécurité de l’événement est un enjeu majeur, mobilisant massivement les équipes informatiques. Leur préparation sera-t-elle à la hauteur pour des Jeux sereins sur le plan cyber ?

Pour finir sur une note plus légère, Guy Hervier nous présente son propre roman uchronique « Et si Napoléon s’était exilé en Amérique ?« . Une lecture estivale parfaite pour les amateurs d’histoire alternative !

