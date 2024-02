Vendredi est un jour super… Parce que Vendredi est le jour de diffusion de votre nouvel épisode d’InfoNews Hebdo, l’emission qui déchiffre l’actualité IT. Avec au menu de la semaine : du VDI dans Azure Stack HCI, un mini mainframe LinuxOne chez IBM, de l’IA partout à Cisco Live EMEA, et bien d’autres choses.

Comme toujours aux commandes de cette émission, Guy Hervier et Jean-François le Nilias déchiffrent une actualité faites de bonnes et moins bonnes nouvelles…

Du côté des bonnes nouvelles, Microsoft donne toujours plus de dimension à son offre hybride et hyperconvergée encore méconnue Azure Stack HCI. La plateforme qui concurrence directement Nutanix et VMware s’enrichit désormais d’une couche VDI directement dérivée d’Azure Virtual Desktop. Avec quelques atouts dans sa manche…

Autre bonne nouvelle, les PME qui rêvent d’un mainframe voit leurs désirs se réaliser : IBM lance une version super-mini « Express » de son mainframe LinuxONE qui dérive directement du z16. Un « Express » qui remplace 2000 serveurs x86 et qui se veut très adapté à l’inférence des modèles IA.

OVHCloud tient ses promesses et ouvre ses zones locales pendant qu’à Amsterdam, Cisco ouvre les portes de son méga show « Cisco Live EMEA 2024 » avec de l’IA à tous les étages.

Mais tout n’est pas rose pour autant. Atos n’en finit pas de sombrer et de chercher à refinancer sa dette, abandonnant ses plans de reprise les uns après les autres. ParcourSup s’oppose à toute transparence. Et la CNIL dévoile que non seulement deux opérateurs de tiers payant se sont fait exfiltrer 33 millions de profils d’assurés sociaux mais aussi que ces cyberattaques risquent d’avoir de lourdes conséquences sur les professionnels de santé.

Des hauts et des bas dans l’IT en somme…

     

EN BREF CETTE SEMAINE :

00:40 – Azure stack HDI de Microsoft prend en charge le VDI

05:00 – IBM lance un LinuxONE pour PME

08:50 – OVHCloud ouvre ses zones locales

11:10 – IA à tous les étages au Cisco Live Europe

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

14:30 – Atos n’en finit pas de trouver une solution

LA NOUVELLE DE LA SEMAINE :

18:50 – Un nouveau ministre du numérique

LES COUPS DE GUEULE DE LA SEMAINE :

20:20 – 33 millions de profils dérobés, la CNIL lance l’enquête

23:50 – La boîte noire de Parcoursup