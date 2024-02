IBM décline son mainframe dédié à Linux, le LinuxONE, dans une version « express » pour PME que le constructeur veut particulièrement adaptée à l’IA.

Décidément IBM avait de la suite dans les idées en introduisant son mainframe z16 en avril 2022. La particularité de ce mainframe (qui poursuit la désormais longue tradition des Z Systems) était d’intégrer un processeur IBM Telum doté en standard d’un accélérateur d’inférence IA.

Dès Septembre 2022, IBM décidait de démocratiser un peu plus son z16 auprès d’un public élargi d’entreprise en lançant son « LinuxONE Emperor 4 », variation du Z16 repackagée spécialement pour Linux et Kubernetes. Même hardware, mais public différent et donc offre différente.

Un an plus tard, en avril 2023, IBM surprenait le petit monde de l’IT en relançant le concept de l’informatique « mini » (celle des IBM i et AS400) avec ses Z16 « Single Frame » et son LinuxONE Rockhopper 4, destinés à un public de grosses PME en quête de simplification de leurs infrastructures à très haute disponibilité (7 neufs) avec une approche Cloud Hybride construite sur Red Hat.

Dans sa quête de vulgarisation de ces infrastructures à l’exact opposé de l’informatique de commodité, IBM vient d’annoncer une nouvelle offre : Le LinuxONE 4 Express.

« L’IBM LinuxONE 4 Express est une chance pour les startups et PME de construire une stratégie de cloud hybride à partir de zéro. IBM apporte la puissance du cloud hybride et de l’IA du LinuxONE 4 dans un format simple et facile à utiliser qui s’adapte à de nombreux datacenters », explique Tina Tarquinio, vice-présidente de la gestion des produits, IBM Z et LinuxONE. « Et à mesure que leurs entreprises se développent avec les évolutions du marché, LinuxONE 4 Express peut évoluer pour répondre aux exigences croissantes en matière de charge de travail et de performances, en plus d’offrir l’inférence AI u plus proche des données critiques pour les cas d’usage de l’IA en pleine expansion. »

Autrement dit, IBM continue de décliner son mainframe vers le bas en surfant sur la vague des besoins IA et notamment de la personnalisation et de l’inférence des grands modèles qui réclament beaucoup de mémoire et des entrées/sorties ultra-rapides, deux domaines où les mainframes excellent.

Si le LinuxONE Rockhopper 4 était une version « mono-armoire » de l’imposant « Emperor 4 », l’Express est une version encore plus réduite et rackable (16U), entièrement préconfigurée et livrée « clés en main ». IBM en propose trois variantes (Base, Medium, Large) qui diffèrent essentiellement par la mémoire RAM embarquée (384 Go, 512 Go, et 736 Go) et le nombre de cœurs « IFL » activés (de 4 à 16).

Le LinuxONE Express comporte un tiroir de calcul (doté d’un processeur Telum cadencé à 4,6 GHz donc de 16 cœurs de calcul) et un méga-tiroir IO avec notamment un networking RoCE. On y connecte la baie de stockage de son choix.

Bien que bâtie pour Red Hat Linux et OpenShift, cette édition Express supporte également les versions SUSE et Ubuntu de Linux Server.

Selon IBM, un seul « LinuxONE 4 Express » peut remplacer jusqu’à 2000 serveurs x86. Tout en proposant une très haute disponibilité jusqu’à 9 neufs (99,9999999%) soit moins d’une seconde d’indisponibilité par an.

Le prix d’un LinuxONE Express démarre à 135.000 dollars !

