Microsoft continue d’enrichir sa version « Azure » dédiée à la conception de « cloud privé hybride », Azure Stack HCI. Le service de « Desktop as a Service » bénéficie désormais d’une implémentation « Azure Stack » et voit ainsi Microsoft venir à nouveau marcher sur les platebandes VDI de VMware Horizon et Citrix VDI mais aussi de Nutanix.

Ce n’est peut-être pas la solution la plus populaire de Microsoft mais c’est désormais l’une des pierres angulaires de la stratégie Cloud hybride de l’éditeur. Azure Stack HCI est une solution généralement commercialisée clé en main par des partenaires comme Dell, HPE, Lenovo et autres.

Azure Stack HCI est la solution hyperconvergée de cloud privé et hybride de Microsoft construite à la fois sous Hyper-V et Windows Server et sur un ensemble de services Azure ici hébergés « on-premises » comme AKS (Azure Kubernetes Service), Azure Arc, Azure Site Recovery, Azure Security Center, etc. Dit autrement, Azure Stack HCI est une solution d’infrastructure hyperconvergée conçue pour héberger non seulement des VMs Windows et Linux mais aussi des containers et pour faciliter la mobilité des workloads entre votre datacenter et Azure.

Cette semaine, Microsoft a officialisé en « General Availability » l’intégration de son service Azure Virtual Desktop dans Azure Stack HCI. Cette solution permet de très simplement héberger des postes virtualisés – autrement dit des VDI – sur un cluster Azure Stack HCI tout en bénéficiant de la même interface et souplesse que la solution DaaS « Azure Virtual Desktop » dans le cloud. Cette solution permet de satisfaire aux contraintes de conformité ou de sécurité renforcée qui imposent aux entreprises un hébergement local plutôt que cloud. Le service est facturé à l’usage à raison de 0,01$ par vCPU et par heure de consommation.

Et la solution tombe à point nommé alors que l’avenir de VMware Horizon est dans le flou depuis le rachat de l’éditeur par Broadcast. Elle s’impose non seulement en concurrent de Citrix VDI mais aussi en concurrent de Nutanix dont la fourniture d’infrastructure hyperconvergée pour les usages VDI a toujours été l’un des chevaux de bataille.

Microsoft assure que sa solution se démarque par sa simplicité de mise en œuvre, sa simplicité d’administration mais aussi par la réduction des coûts VDI qu’elle engendre. On notera également que cet hébergement « Azure Virtual Desktop » en local grâce à Azure Stack HCI permet d’accéder à des postes virtualisés sous « Windows 11 Enterprise Multi-Session », une exclusivité Microsoft qui permet là aussi une réduction des coûts : cette version de Windows 11 permet d’héberger plusieurs sessions à distance simultanées sur une même machine ce qui autrefois nécessitait forcément une licence Windows Server. Un vrai plus qui plaide en faveur de Windows Stack HCI.

