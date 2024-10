Au sommaire de cet InfoNews Hebdo 2024#43, des bugs plein la mise à jour 24H2, ARM qui menace Qualcomm, HPE et Dell qui animent chèrement l’IA, Sophos qui s’offre Secureworks et le dernier fiasco numérique de l’Etat…

Rien ne peut empêcher InfoNews Hebdo. Surtout pas la distance. Jean François Le Nilias est en studio à Paris. Guy Hervier est lui en vadrouille en Floride. Mais l’actualité IT est omniprésente et sans frontière. Au menu de cette nouvelle émission, des mises à jour qui font grincer des dents, des batailles industrielles qui s’intensifient, et des enjeux stratégiques majeurs pour l’industrie française.

Comme attendu par les DSI (et probablement plus que le voulait Microsoft) la mise à jour 24H2 de Windows 11 rencontre quelques turbulences, un classique qui rappelle les défis de la migration pour les entreprises.

Un véritable séisme dans l’industrie des processeurs ou simple guerre médiatique avant un règlement à l’amiable avec de gros sous à la clé ? ARM menace de couper la licence de Qualcomm, avec des implications potentiellement majeures pour le marché des smartphones Android mais aussi les Copilot+ PC.

L’intelligence artificielle s’invite massivement dans les serveurs, avec HPE et Dell qui dévoilent des machines aux capacités impressionnantes – et aux prix tout aussi impressionnants.

IBM revient dans la course des LLM avec Granite 3.0, misant sur des modèles spécialisés en open source, une des tendances fortes du moment qui séduit les entreprises par la capacité qu’elles acquièrent à exécuter l’IA en local sur leurs données.

Une acquisition significative dans la cybersécurité : Sophos rachète Secureworks pour près d’un milliard de dollars. Et c’est une surprise puisque Sophos a déjà un XDR…

Aïe Aïe Aîe… Le grand vautrage du portail public de facturation soulève des questions sur la gestion des grands projets numériques de l’État. Une fois encore…

Et si on clôturait par un « coup de gueule » ? L’attribution d’un marché de supercalculateur militaire à HPE plutôt qu’à Atos ravive le débat sur la souveraineté numérique et fait grincer beaucoup de dents !

Bienvenue dans ce nouvel épisode d’InfoNews Hebdo, saison 2024…



AU SOMMAIRE

En bref :

Les bugs persistants de la mise à jour Windows 11 24H2

Windows 11 24H2 est désormais officiellement disponible… et plus rapide !

ARM menace de retirer sa licence à Qualcomm

Qualcomm multiplie les processeurs « Elite » mais se fâche avec ARM et Intel

HPE et Dell lancent des serveurs dédiés à l’IA

IBM revient dans la course avec Granit 3.0

>> IBM affiche des pertes au troisième trimestre 2024 (Q3-2024)

>> IBM lance sa famille de « petits » modèles Granite 3.0

Sophos rachète Secureworks

Sophos acquiert Secureworks pour 859 millions de dollars

Le dossier

Abandon du portail public de facturation

Encore un projet numérique de l’état qui déraille. Le portail public de facturation, projet phare de l’État pour la dématérialisation des factures B2B, est mis en pause, laissant les entreprises dans l’incertitude face à ce revirement.

L’État renonce au développement d’un Portail Public de Facturation

Rendez Vous

Matinale IT for Business sur les développeurs et l’IA

Développeurs : Et si vous optiez pour une stratégie « AI centric » ?

Le 20 novembre en direct live dès 9H30…

Le Coup de Gueule de la Semaine

Les militaires français choisissent l’américain HPE

Le marché public du supercalculateur militaire est remporté par HPE au détriment d’un acteur français souverain : Atos !