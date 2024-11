Bienvenue dans ce nouvel épisode d’InfoNews Hebdo, l’émission qui déchiffre l’actualité de la semaine avec au menu les bugs de Windows 11, les annonces M4 d’Apple, Cisco qui faut de l’œil à NVidia, Microsoft qui dénonce Google, et des datacenters très gourmands.

Cette semaine, Guy Hervier est toujours sous le soleil de Floride. Jean-François Le Nilias est gardé bien au chaud par la rédaction dans le studio de Paris-La Défense. Mais la technologie abolit les frontières et les distances et nos deux animateurs sont bien au rendez-vous de ce nouvel épisode haut en couleur.

Et on commence cette semaine par les bugs de Windows 11 24H2 ou plutôt par les Bugs des correctifs de Windows 11 24H2. Microsoft a toujours autant de mal à sortir une mise à jour majeure dépourvue de mauvaises surprises et ceci malgré un programme Windows Insiders qui, au final, ne tient donc pas vraiment ses promesses.

Du côté d’Apple, l’annonce du nouveau Mac Mini retient l’attention avec ses dimensions ultra-compactes et ses performances prometteuses grâce au processeur M4. Mais Apple a aussi lancé les MacBook Pro les plus puissants jamais créés et de nouveaux iMac pensés pour Apple Intelligence.

L’actualité hardware se poursuit avec Cisco qui rejoint la course aux serveurs spécialisés pour l’IA, en partenariat avec NVIDIA.

Le volet juridique s’attarde sur les tensions entre Microsoft et Google qui prennent un nouveau virage avec Microsoft qui accuse Google de désinformation et de piloter en sous-main mais àà coup de millions de dollars un groupement européen de mécontants.

Le marché des semi-conducteurs fait l’objet d’une analyse approfondie, avec des projections optimistes portées par l’explosion du marché des GPU.

Le dossier principal de l’émission traite de la consommation énergétique croissante des data centers, avec une étude McKinsey prévoyant un triplement de la consommation en Europe d’ici 2030.

L’émission se termine par l’annonce de l’European Cyber Week à Rennes et un « coup de gueule » concernant la plainte de Delta Airlines contre CrowdStrike suite à une mise à jour défaillante ayant causé d’importantes perturbations.

