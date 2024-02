Aujourd’hui, il n’y a pas de business sans applications. F5 est un pionnier de la sécurisation et de l’optimisation des applications à l’heure de l’Internet et du multicloud. Son DG France, Vincent Arnaud, est notre invité de la semaine.

Née en 1996 à Seattle, F5 est un spécialiste de la protection et de la sécurité des applications. C’est aussi l’un des principaux fournisseurs de solutions d’équilibrage de charge. Particulièrement connu pour ses solutions NGINX, F5 Distributed Cloud Services et BigIP, F5 est un acteur atypique qui a su se démarquer en accompagnant les entreprises dans leur transformation numérique en les aidant à optimiser et sécuriser leurs applications.

Pour discuter de ce positionnement particulier et des enjeux de cybersécurité des logiciels et services, Vincent Arnaud, Directeur Général de F5 France, est l’invité de la semaine de Guy Hervier.

Il rappelle que le bon fonctionnement des applications est la clé de la productivité des entreprises modernes, qui sont toutes des entreprises basées sur le logiciel. « 90% des utilisateurs de smartphones aujourd’hui déclarent avoir supprimé une application si elle n’était pas performante ou pas fiable ou sécurisée » rappelle Vincent Arnaud.

Pour lui, « la sécurité n’est plus une option mais une nécessité, surtout dans un monde où les cybermenaces évoluent constamment. »

Avec Guy Hervier, Vincent Arnaud revient sur les principales solutions proposées par F5, sur les évolutions technologiques à venir, sur le rôle croissant de l’IA et de l’IA Générative dans le domaine de la cybersécurité et sur ce que ces IA peuvent apporter aux équipes IT dans la sécurisation et l’optimisation des applications.

Ils évoquent bien évidemment les enjeux de sécurité liés à des applications de plus en plus répartis et surfant sur les principes du cloud hybride.

Enfin, Vincent Arnaud met en lumière les perspectives et stratégies de F5 dans un secteur en rapide évolution, soulignant l’importance de l’innovation et de la sécurité dans le domaine des technologies de l’information.

    

À lire également :