Intel a officiellement totalement cessé la distribution de ses processeurs 64 bits Itanium… Un clap de fin pour des processeurs différents mais tués dans l’œuf par l’arrivée du jeu d’instructions AMD-64 / x64.

Qui se souvient d’Itanium ? Au début des années 2000, Intel collabore avec notamment HP et Bull pour imaginer un processeur nouvelle génération 64 bits, débarrassé de l’historique x86, s’appuyant sur une nouvelle architecture EPIC présentée comme le successeur du RISC.

Le processeur ne va jamais rencontrer le succès escompté et ne sera réellement exploité et commercialisé que par HP (devenu HPE) au travers de sa gamme de serveurs Infinity.

Il subit de front la concurrence des Power d’IBM et surtout l’arrivée en 2003 de l’Athlon 64 et des Opteron qui inaugurent l’architecture AMD64, des processeurs 64 bits conservant la compatibilité avec x86. Intel emboitera le pas à AMD et adoptera l’architecture sous le nom EM64T désormais dénommé x64.

En l’absence d’écosystème actif et développé, Itanium ne trouvera jamais sa place sur le marché.

Son sort est scellé dès 2011, alors que les grands éditeurs comme Oracle, Microsoft ou encore RedHat annoncent l’abandon de leur support pour cette gamme de processeurs.

Intel avait bien tenté de lui donner un futur en rendant les derniers modèles « socket compatible » avec les Xeon (dès 2014) mais cela a surtout permis aux derniers clients de glisser progressivement vers des machines Xeon. HPE a continué de supporter et distribuer des systèmes Infinity jusqu’en 2020.

Depuis le 29 juillet 2011, Intel ne distribue plus d’Itanium. Il reste quelques exemplaires en vente sur le Web via des sources pas toujours très reconnues. Rappelons que le Kernel Linux ne comporte plus de support Itanium depuis février 2021 (un support devenu très incomplet au fil des années).