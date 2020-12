Zoom… La startup est devenue étoile en 2020. Portée par le confinement des salariés à travers le monde, la solution de visioconférence a su tirer profit de la situation pandémique et s’imposer dans le paysage logiciel des entreprises.

Elle vient de publier les résultats pour le troisième trimestre 2020 (son troisième trimestre fiscal 2021 qui s’est terminé le 31 octobre). Elle affiche des résultats supérieurs aux attentes pourtant optimistes des analystes.

Son chiffre d’affaires sur le trimestre s’élève à 777,2 millions de dollars soit une hausse de 367% par rapport au même trimestre de l’année précédente !

Zoom compte désormais plus de 433 700 entreprises clientes (de plus de 10 employés) un chiffre en augmentation de 485% par rapport à l’an dernier à la même époque ! Le nombre de clients contribuant à hauteur de plus de 100 000 dollars aux recettes de la TTM (Trailing twelve months) a augmenté de 136 % d’une année sur l’autre.

Signe de son succès assez fulgurant, la startup créée en 2011 n’a vraiment plus rien d’une… startup.

Elle compte aujourd’hui plus de 3 800 employés dans le monde. Surtout, elle est désormais bénéficiaire avec un bénéfice trimestriel de 192 millions de dollars (contre une perte de 1,2 million de dollars sur le même trimestre l’an dernier).

Elle espère clore son année au-dessus des 2,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires avec un bénéfice sur l’exercice supérieur à 865 millions de dollars.