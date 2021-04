Comme chaque semaine, retrouvez l’essentiel de l’actualité IT en vidéo. Bienvenue dans InformatiqueNews Hebdo…

Chaque vendredi, Guy Hervier et Jean-François le Nilias déchiffrent et commentent les grandes actualités IT de la semaine, ce qu’il ne fallait vraiment pas manquer pour rester à la page.

Cette semaine, leur attention a particulièrement été retenue par le rachat de ProofPoint, l’accentuation des efforts de VMware autour de Kubernetes, l’arrivée du premier des 8 supercalculateurs européens de l’initiative EuroHPC, l’arrivée de clouds bancaires chez IBM ainsi que la RTM de Windows 10 « 21H1 ».

Mais ce qui les a le plus interpellés, ce sont les résultats interstellaires des GAFAM alors que le monde se bat toujours contre la pandémie. Et de se poser cette question clé : les GAFAM sont-ils simplement trop forts ?

   

EN BREF CETTE SEMAINE

00:30 Windows 10 21H1 est en RTM… mais sans révolution…

Chaque année, Microsoft publie deux mises à jour majeures de Windows 10. Déjà disponible en RTM aux Windows Insiders, la première de l’année 2021 se nommera « 21H1 » mais n’apportera rien de bien nouveau. Elle prépare le terrain à une « 21H2 » beaucoup plus ambitieuse.

03:00 IBM développe des clouds publics privés dédiés au secteur bancaire

Tout comme Microsoft, IBM croit à des clouds publics spécialisés pour un secteur donné. Il est vrai que les offres clouds sont aujourd’hui si riches qu’elles en sont illisibles. D’où l’idée d’en offrir des versions repackagées avec des services dédiés et personnalisés à un secteur précis.

04:55 VMware simplifie les déploiements sur Kubernetes avec VMService

VMware complète Tanzu d’une nouvelle brique dénommée vSphere Virtual Machine Service qui permet de provisionner et gérer des machines virtuelles en utilisant les API Kubernetes.

07:00 Vega, le premier des 8 supercalculateurs EuroHPC est en ligne

Installé en Slovénie et construit par Atos, Vega est le premier des 8 HPC que le projet Européen EuroHPC veut lancer en Europe d’ici 2023. Il se place à la 40ème place du TOP 500.

08:50 Proofpoint… et un de plus pour Thoma Bravo

Le fonds Thoma Bravo continue ses emplètes dans l’univers de la cybersécurité. Après McAfee, Sophos et Venafi, il vient de s’offrir ProofPoint pour 12,3 milliards de dollars !

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

10:40 Les GAFAM sont-ils trop forts ?

Bonne question ! En tout cas, ils sont plus forts que le Covid. Car la pandémie non seulement n’a pas impacté leur activité mais l’a tout au contraire boosté à des niveaux records et inimaginables il y a encore quelques mois…

À SUIVRE PROCHAINEMENT

14:30 La matinale DevSecOps d’IT For Business

Dans la foulée de l’Agile, l’approche DevOps se démocratise dans les entreprises. Une approche automatisée qui désormais met la sécurité automatisée au cœur des développements et des opérations. Le DevSecOps est la thématique de la prochaine matinale d’IT for Business à suivre en ligne le 19 mai 2021 dès 9H30…

LE COUP DE CŒUR DE LA SEMAINE

16:00 La 4G bientôt sur la Lune

Bonne nouvelle pour les astronautes, la lune va avoir son réseau 4G ! Non, ce n’est pas une blague. On va pouvoir appeler, twitter, instagrammer, zoomer, surfer sur le Web et emailer depuis la Lune. Alors que la NASA souhaite renvoyer des astronautes sur la Lune en 2024, l’agence spatiale américaine vient de confier à Nokia la réalisation d’un robot lunaire pour construire un réseau de communication 4G.