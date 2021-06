Comme chaque vendredi, retrouvez Guy Hervier et Jean-François le Nilias pour notre émission InformatiqueNews Hebdo qui déchiffre les temps forts de l’actualité informatique de la semaine écoulée.

La semaine prochaine sera notamment marquée par l’évènement dédié à Windows et organisé par Microsoft en virtuel le 24 juin. Mais à quelques jours de ce moment préparé de longue date par l’éditeur, l’effet de surprise s’est en partie évaporé suite à la fuite sur le Web d’une bêta confirmant que le prochain Windows 10 s’appellera Windows 11.

La semaine a aussi été marquée par la confirmation de la volonté d’OVHcloud d’entrer en bourse malgré sa mésaventure de début d’année, les annonces de Google autour du travail hybride, l’arrivée d’un ordinateur quantique IBM sur le sol européen, et l’introduction par Intel d’une nouvelle génération de processeurs dédiés à l’agilité du datacenter, l’IPU.

     

EN BREF CETTE SEMAINE :

Après Windows 10… Windows 11

Mauvaise nouvelle pour Microsoft… Son événement du 24 juin a perdu de son effet de surprise par la divulgation sur le Web d’une version préliminaire du prochain Windows 11.

Windows 11 fuite avant sa présentation officielle du 24 juin…

Après les CPU, GPU, NPU voici les IPU

IPU… Infrastructure Processing Unit… Intel invente un nouveau composant pour optimiser le fonctionnement des datacenters. Un effort qui s’inscrit dans la même ligne que le Project Monterey de VMware et nécessite la collaboration des éditeurs d’hyperviseurs.

Après les CPU, les GPU, les NPU, les TPU… Intel invente les IPU !

Face à Teams et Slack, Google ouvre Workspace

Google repart à l’attaque dans l’univers des suites collaboratives alors que le travail hybride s’impose dans bien des entreprises. Son Workspace est désormais gratuitement accessible à tous et s’enrichit de fonctionnalités de discussion inspirées de Teams et Slack.

Google ouvre Workspace à tous et concurrence Teams et Slack

IBM Inaugure son premier ordinateur quantique en Europe

L’institut Fraunhofer-Gesellschaft en Allemagne se dote d’un ordinateur quantique. C’est la première machine de ce type opérationnelle en Europe. Il s’agit d’un IBM Quantum System One doté d’un processeur quantique IBM Falcon de 27 Qubits.

OVHcloud vers une introduction en bourse

Attendue depuis longtemps, la pépite française OVHcloud, moteur du projet Gaia-X et rare fournisseur français déjà estampillé « cloud de confiance » va faire son entrée en bourse à l’automne 2021. L’information a été annoncée par Michel Paulin, son DG, sur les antennes de Radio Classique.

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

Ransomwares : payer ou ne pas payer, telle n’est pas la question ?

L’ANSSI a confirmé que la situation n’était pas bonne. Les ransomwares continuent de proliférer et de paralyser bien des entreprises en France et en Europe. L’occasion pour Guy Hervier et Jean-François le Nilias de revenir sur le débat de « payer ou non » la rançon exigée.

A SUIVRE PROCHAINEMENT

Mobile World Congress à Barcelone : le retour

Annulé pour cause de coronavirus l’an dernier, le grand événement mondial dédié à la mobilité, le MWC Barcelonais, revient en 2021. 28 juin au 1er juillet 2021, Barcelone

COUP DE CŒUR

Le code source du WEB mis aux enchères