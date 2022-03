Au sommaire de l’actu IT cette semaine, de la cybersécurité avec le bilan 2021 de l’ANSSI, de l’innovation avec Apple, des startups qui n’ont pas froid aux yeux et le gros rachat de Mandiant par Google.

De retour en France, Guy Hervier rejoint Jean-François Le Nilias en plateau pour ce nouvel épisode d’InfoNews Hebdo, votre émission hebdomadaire qui revient sur les temps forts de l’actualité IT de la semaine écoulée.

Pour cette édition, leur attention a été retenue par les dernières annonces d’Apple qui continue de secouer l’univers des processeurs avec ses déclinaisons du processeur maison M1. Le M1 Ultra est un monstre de puissance qui ouvre l’univers ARM aux stations graphiques professionnelles.

Pour rester dans l’univers ARM, Google annonce avoir finalisé Android 12L, une mise à jour de son OS spécialement pensée pour les tablettes et smartphones à écrans pliables.

Autre temps fort, la publication du rapport de l’ANSSI sur l’année 2021 qui confirme que le paysage cyber est de plus en plus menaçant et dangereux.

Nos commentateurs reviennent également sur une nouvelle génération de services bureautiques collaboratifs qui veulent se faire une place dans l’ombre de Microsoft Office et Google Workspace ainsi que sur les premiers résultats timides de Kyndryl et le rachat de Mandiant.

    

00:45 M1 Ultra, le nouveau monstre d’Apple

Apple lance son Mac Studio, un tout nouvel ordinateur conçu pour les professionnels de l’image et animé par un tout nouveau processeur maison : le M1 Ultra. Attention, ça décoiffe…

Apple lance un nouveau Mac Studio avec un processeur « M1 Ultra »

03:35 Android 12L de Google est prêt

Google veut améliorer l’expérience utilisateur d’Android sur les tablettes et smartphones à écran pliable. L’éditeur annonce avoir finalisé la mise à jour Android 12L spécialement destinée à ces appareils avec une ergonomie revisitée.

Google annonce avoir finalisé Android 12L

05:30 Coda et Notion à l’assaut d’Office et de Google Workspace

Elles s’appellent Coda, Notion, AirTable, Asana, Quip, ClickUp ou Bubble… Ces startups veulent réinventer la bureautique collaborative et explorer des pistes nouvelles pour offrir des alternatives à Google Workspace et Microsoft 365.

OnlyOffice 7.0 améliore ses fonctions de collaboration et introduit des formulaires en ligne

Du neuf à venir dans Microsoft Office

09:45 Premiers résultats peu encourageants de Kyndryl

Kyndryl affiche ses premiers résultats d’entreprise indépendante après le split IBM de Novembre dernier. L’entreprise veut réinventer son activité ancestrale d’infogérance pour s’afficher en partenaire de transformations cloud. Mais cela va prendre du temps.

Kyndryl multiplie les partenariats stratégiques avec les grands clouds…

12:50 Google rachète Mandiant au détriment de Microsoft

Microsoft avait des visées sur Mandiant. Mais c’est finalement Google qui aspire l’intelligence cyber et l’expertise de ce spécialiste des cybermenaces pour 5,4 milliards de dollars.

Google va racheter Mandiant. C’est officiel.

14:50 Cybersécurité : l’ANSSI publie son rapport annuel

En pleine tourmente géopolitique internationale, l’Agence Nationale pour la Sécurité des Systèmes d’Information publie son rapport annuel qui fait le point sur le paysage cyber en 2021. Les menaces ont augmenté, les cyber-intrusions se sont multipliées, les attaques ont gagné en nombre et en sophistication. On le savait, mais on a aujourd’hui les chiffres. Pas de quoi se sentir rassuré pour 2022.

Panorama ANSSI de la menace informatique 2021

17 :47 Digital Workplace 2022 à la Porte de Versailles, du 22 au 24 mars

Tout sur le Digital Workplace… L’édition 2022 du salon de la Digital Workplace, de l’intranet, de la mobilité du travail collaboratif & du RSE se tiendra à Paris du 22 au 24 Mars.

Un salon qui tombe à point nommé alors que toutes les entreprises s’interrogent sur les bonnes pratiques et les bonnes solutions pour adopter le travail hybride.

19:25 Dell est bien… indirect

Autrefois chantre de la vente en direct, Dell est désormais un acteur beaucoup plus traditionnel dans ses méthodes de vente et distribution. 60% de ses revenus provient de son réseau de partenaires.