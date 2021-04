Comme chaque vendredi, Guy Hervier et François le Nilias font un tour d’horizon en vidéo de l’actualité IT de la semaine écoulée… Bienvenue sur InformatiqueNews Hebdo !

C’est l’heure de votre rendez-vous hebdomadaire en vidéo. L’occasion de revenir plus en détail sur les principales annonces et lancements de la semaine à commencer par l’introduction par Intel de la troisième génération de processeurs Intel « Xeon Scalable ». Ces processeurs très largement leaders sur le marché des datacenters gagnent une nouvelle fois en performances bien sûr mais également en sécurité et en capacité IA afin de mieux servir les besoins clouds et data du monde moderne.

Cette semaine, InformatiqueNews a un peu plus parlé des langages informatiques qu’à l’accoutumée. Ainsi les ancestraux Cobol et Fortran se sont retrouvés mis en avant alors que les jeunes générations d’informaticiens n’en ont jamais entendu parler. Parallèlement, Java revient au cœur des activités de Microsoft qui annonce le lancement de sa propre distribution d’Open JDK près de 20 ans après que la marque, à l’époque en conflit avec Sun, ait été contrainte d’abandonner sa propre MS-JVM et son Visual J++.

Guy Hervier et Jean François Le Nilias reviennent également sur la victoire de Google face à Oracle en matière d’API ainsi que sur le rôle croissant des hubs Teams et Slack et leur impact sur l’avenir de l’email.

Ils plongent également dans les chiffres de la dernière étude Synergy Research Group autour des principaux accompagnateurs aux migrations cloud.

   

EN BREF CETTE SEMAINE

00:40 Intel lance sa troisième génération de Xeon Scalable

46% de performances en plus, 74% d’accélération supplémentaire sur l’IA par rapport à la génération précédente… la troisième génération de Xeon Scalable se veut optimale sur tous les types de Workload au point qu’Intel la décline en pas moins de 50 références ! Histoire de bien truster tous les segments du marché du Datacenter.

Pour en savoir plus : Intel lance sa troisième génération de « Xeon Scalable »

04:15 Microsoft lance sa propre distribution Java

En rachetant jClarity il y a deux ans, Microsoft rappelait au monde que l’univers Java restait au cœur de ses préoccupations et de certains de ses services, d’Azure à Minecraft, de SQL Server à Visual Studio Code… Aujourd’hui, l’éditeur annonce lancer sa propre distribution de l’OpenJDK, en open source bien évidemment.

Pour en savoir plus : Microsoft lance sa propre distribution Java…

06:30 Étonnant… Cobol et Fortran refont la Une des actualités IT !

Certains langages ne meurent jamais… Au grand dam des jeunes générations de développeurs mais aussi des DSI qui accumulent une dette technique aux capacités de survie bien étonnante. Au point qu’IBM s’est senti obligé de lancer un compilateur Cobol pour Linux (sur x86) cette semaine et que Fortran est re-rentré dans le TOP 10 de l’index TIOBE !

Pour en savoir plus : Cobol et Fortran reviennent dans le paysage…

09:40 Les nouveaux Hubs de messagerie auront-ils la peau de l’email ?

L’email a 50 ans. Et depuis près de 20 ans, régulièrement, des études et des déclarations de visionnaires nous prédisent sa mort à court terme… Deux études, une du Gartner et une Slack, viennent une nouvelle fois jeter un mauvais sort aux courriels…

Pour en savoir plus : Une nouvelle étude prédit la mort de l’email… ou pas…

11:25 Google cingle Oracle par deux fois… en une semaine

Sale semaine pour Oracle… Par deux fois, Google lui a fait un pied de nez. Tout d’abord, la Cour Suprême a donné raison à Google dans le long périple juridique de l’utilisation des API Java dans Android. Et c’est plutôt une bonne nouvelle pour l’univers du cloud et des API.

Par ailleurs, Google a annoncé abandonner l’ERP d’Oracle au profit de celui de SAP.

Pour en savoir plus : Google l’emporte sur Oracle… Les API sont sauvées ! Enfin, presque…

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

14:35 Les Chinois sont-ils les grands gagnants du Cloud ?

2020 marque une étape avec des investissements Cloud dans les entreprises significativement supérieurs aux investissements dans les datacenters. Et dans cette migration dans le cloud, les grands accompagnateurs se nomment Inspur, Huawei et ODM selon Synergy Research…

A VENIR PROCHAINEMENT

17:20 FinOps, ITAM, SAM… Au cœur de la nouvelle matinale d’IT for Business

Une nouvelle matinale à ne manquer sous aucun prétexte tant elle est au cœur des problématiques des DSI avec la tension sur les budgets liée à la crise : optimiser ses assets matériels et logiciels et mesurer les coûts du cloud.

C’est le Mercredi 21 avril 2021, en direct live dès 09h30.

Pour s’inscrire : Les Matinales IT For Business – FinOps, ITAM, SAM : garder ses dépenses IT sous contrôle (itforbusinesslesmatinales.fr)

COUPS DE GUEULE

19:35 Deux coups de gueule pour le prix d’un

Entre Facebook qui se fait voler 533 millions de profils utilisateurs dont 20 millions de français (l’affaire n’est pas nouvelle, mais la base volée est désormais en libre accès sur les forums) et les plateformes d’enseignement à distance qui connaissent des ratés en plein reconfinement… les dents grincent…