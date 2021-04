Alors qu’Oracle fait le forcing pour se réapproprier le langage et encourager les entreprises à adhérer à ses programmes de licences, Microsoft annonce sa propre distribution de l’OpenJDK…

Entre Microsoft et Java, les histoires ont toujours été complexes et houleuses. En 1996, Microsoft avait développé sa propre MS-JVM (Java Virtual Machine) pour IE 3 dont les performances étaient largement supérieures à celle officielle de Sun. Dans le même temps, l’éditeur avait introduit Visual J++, sa propre implémentation du langage Java. Mais en 1997, Sun avait trainé la firme de Bill Gates devant les tribunaux pour des histoires compliquées de non-respect des licences et des implémentations, une bataille juridique qui s’était achevée en 2001 par un règlement à l’amiable et l’abandon de sa JVM par Microsoft, Visual J++ étant lui aussi abandonné peu après.

Surprise, 20 ans plus tard, Microsoft propose à nouveau une distribution Java estampillée à ses couleurs. L’éditeur rappelle d’ailleurs que d’Azure à Minecraft, de SQL Server à Visual Studio Code, Java est bien plus présent sur ses campus qu’on ne le croit.

Rappelons qu’en 2006, Sun décide d’ouvrir le code source de Java et d’y appliquer la licence GPL donnant ainsi naissance en 2007 à OpenJDK. Mais en janvier 2011, Oracle qui a racheté Sun, décide de proposer deux variantes du JDK de Java (qui comporte l’environnement d’exécution JRE et des outils de développement) : l’OpenJDK développé en open source et conjointement avec une riche communauté (qui compte notamment Red Hat, IBM, Apple…) et l’Oracle JDK commercialisé séparément et présentant diverses optimisations et extensions. Par ailleurs, Oracle JDK est en avance de phase sur OpenJDK en matière d’implémentation des évolutions du langage : ainsi la version 16 de Java SE est disponible depuis mars 2021 sur le kit Oracle mais n’est pas attendue avant au mieux septembre 2021 sur l’OpenJDK.

Microsoft a donc décidé de proposer désormais sa propre distribution OpenJDK, évidemment gratuite, libre et open source. Deux éditions sont pour l’instant disponibles :

* une version preview d’OpenJDK 11 disponible pour Windows mais aussi pour Linux et pour macOS, toutes uniquement en version Intel x64.

* et une version expérimentale du futur OpenJDK 16 pour l’instant uniquement compilée pour Windows on ARM !

Il est important de noter que l’implémentation OpenJDK 11 n’est encore qu’en Preview et l’éditeur en déconseille pour l’instant l’utilisation en production par les entreprises même si plus de 140 000 JVMs tournent déjà en interne chez Microsoft sur cette distribution maison. Sa distribution OpenJDK 11 sera une distribution LTS, donc avec un support à long terme. Elle devrait devenir la distribution déployée par défaut sur les services Azure dans un proche avenir.

Cette disponibilité d’une distribution aux couleurs de la marque confirme la volonté de Microsoft de se rapprocher à nouveau des communautés Java, volonté qui s’était notamment concrétisée en 2019 avec le rachat de jClarity. À l’époque, l’éditeur avait justifié ce rachat par le besoin d’optimiser le support de Java dans son cloud Azure et avait confirmé son intention de « collaborer activement à la communauté OpenJDK et à l’écosystème Java afin de favoriser l’évolution de la plateforme ».

Source : Microsoft Build of OpenJDK