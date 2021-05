Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire en vidéo. Guy Hervier et Jean-François Le Nilias commente l’actualité IT de la semaine…

Il se passe toujours quelque chose dans l’univers IT. Et non, nous ne parlerons pas du divorce de Melinda et Bill Gates qui fait la Une de tous les tabloïds. Après tout, ça n’est pas de l’IT.

En revanche, nous allons ici revenir sur les progrès spectaculaires réalisés dans la finesse de gravure des CPU avec une nouvelle fois IBM en démonstrateur technique précurseur. Big Blue a présenté cette semaine son premier prototype de CPU en 2 nanomètres ! Les paris sont désormais ouverts sur la capacité de l’humanité à descendre sous la barre du nanomètre avant la fin de la décennie…

Le cloud est aussi à l’honneur avec une nouvelle étude qui montre que Gaia-X ou pas, Cloud Act ou pas, les entreprises européennes font largement confiance aux hyperscalers américains.

Mais désormais, le Cloud c’est aussi désormais chez soi… dans son datacenter. Le « Hardware as a Service » se généralise comme en témoigne les annonces de la semaine de Dell et HPE avec respectivement APEX et Alletra.

Nos animateurs reviennent également sur la revente de Boomi et celle de deux anciennes gloires de l’Internet : AOL et Yahoo! Et oui, ces deux entreprises existent encore !

   

EN BREF CETTE SEMAINE

00:30 IBM conçoit une puce en 2 nm… Reste plus qu’à passer en production…

Alors que les processeurs les plus avancés apparus ces derniers mois inaugurent une gravure en 5 nm, IBM est une nouvelle fois le premier à démontrer la génération à suivre avec son premier prototype en 2nm !

Pour en savoir plus : Le 5nm est déjà « has been »… IBM a un chip en 2 nm !

04:00 HPE rénove ses baies Nimble et Primera à la sauce « as a Service » sous le nom d’Alletra.

HPE a mélangé Nimble, Primera, InfoSight et Greenlake dans la grande marmite du « hardware as a service » et la fusion du tout donne naissance à de nouvelles baies « Alletra » !

Pour en savoir plus : HPE unifie ses gammes Primera et Nimble à l’aide du Storage-as-a-service

05:52 Dell officialise APEX sur tout son porfolio

Dell se réinvente et réinvente son Business et celui de ses partenaires. En officialisant APEX, Dell Technologies veut basculer intégralement dans un monde de financement du matériel à l’usage et de « hardware as a service ». Et l’entreprise annonce un partenariat mondial avec Equinix.

Pour en savoir plus : Dell concrétise son projet APEX et annonce un partenariat d’envergure avec Equinix…

07:15 Dell se sépare de Boomi et empoche 4 milliards de dollars…

Il n’y aura bientôt plus d’activité « logiciels » chez Dell. Le dernier fleuron software du groupe, la solution iPaaS Boomi, est revendue à un fonds d’investissement.

Pour en savoir plus : Dell se sépare de Boomi

08:45 Les étoiles éteintes du WEB des années 90, AOL et Yahoo!, revendues pour une bouchée de pain…

Verizon se sépare des deux anciennes gloires acquises dans les années 2010 pour former la division Web Marketing Publicitaire du groupe. Une vente à perte…

Pour en savoir plus : La fin d’une époque… révolue…

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

11:15 Le boom du cloud en Europe profite aux acteurs américains

Selon le dernier rapport KPMG, le marché du cloud devrait quadrupler en Europe d’ici 2027. 82% des décideurs IT ont accru leur usage du cloud avec la pandémie. Un usage essentiellement en faveur des clouds américains. Mais l’étude KPMG montre aussi que les DSI s’attendent à un tel renforcement de la réglementation européenne qu’ils pourraient être contraints de basculer vers des prestataires européens…

LE RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE

15:00 IBM ouvre les portes virtuelles de sa conférence THINK 2021 les 11 et 12 mai…

Sans surprise, la conférence tournera essentiellement sur l’adaptation des entreprises au monde nouveau en s’appuyant sur les technologies du cloud hybride et de l’IA. Si la journée du 11 sera surtout marquée par la keynote du CEO, Arvind Krishna, la journée du 12 se focalisera davantage sur les thématiques propres à l’Europe.

Pour s’inscrire : IBM | Think 2021

LE COUP DE CHAPEAU DE LA SEMAINE

16:10 Journée mondiale des mots de passe

Ce vendredi marque la journée mondiale des mots de passe. Et si tous les éditeurs parlent plutôt de comment s’en passer désormais et comment en éliminer l’usage grâce au biométrique et autres technologies, une étude Nuance montre que seulement 12% des Français se montrent déraisonnables en ne disposant que d’un seul mot de passe pour tous les services.